MTV: Energialaitosten ja -verkkojen lähellä ollut epämääräistä liikehdintää

Suomalaisten energialaitosten ja -verkkojen lähistöllä on parin viime vuoden aikana havaittu epämääräistä liikehdintää, kertoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä MTV:n Uutisextralle.

Leskelän mukaan alan yritykset ovat tehostaneet varautumistaan tihutöihin jo viime vuoden energiakriisistä lähtien. Huoltovarmuuskeskus oli jo ennen Balticconnector-putken rikkomista pyytänyt energia-alan yrityksiä varautumaan mahdollisiin tihutöihin.

– Käydään ihan läpi sitä onko fyysiset suojaukset sellaiset, että sellaisiin tiloihin ei voi mennä mihin ei vieraita saa päästää. Seurataan jos näitä kohteita kuvataan ja raportoidaan viranomaisille, Leskelä kuvasi varotoimia.

Havaintoja on tehty muun muassa dronekuvauksista energiainfran lähellä. Energiayhtiöt ovat raportoineet niistä viranomaisille, Leskelä kertoi.

– Turvallisuusviranomaiset ovat kehottaneet yhtiöitä näitä seuraamaan. Kyllä se kertoo siitä, että ilman muuta tämä on jostain johdettua toimintaa.

Balticconnector-putken rikkominen nähdään energia-alalla hyvin vakavana asiana, Leskelä sanoi.

– Kyllähän se todella vakava asia on, kun EU:n Suomen ja Viron kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuu tällainen isku. Nyt tiedämme kuka sen on tehnyt. Emme tiedä vielä onko se tehty toimeksiannolla vai tarkoituksella, mutta kyllä se erittäin vakava asia on.

Kaasumarkkinoille ei kuitenkaan ole odotettavissa häiriöitä, koska varautuminen on hyvällä tasolla.

