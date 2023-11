Näkökulma: Joko sinä valjastit tekoälyn työnhakuun?

Laita tekoälyohjelma seulomaan työpaikkailmoituksista juuri sinulle sopivat. Periaatteessa se voisi käydä niin, että annat tekoälylle listan avoimista paikoista ja tarkat suodatuskriteerit.

Tekoäly on suoraviivainen toimija. Voi olla, että listalta tippuu pois kiinnostava työnantaja, jota olet ”salaa” miettinyt.

Työhakemusta kirjoittaessa puhdas ruutu voi olla iso kynnys. Mitä jos antaisit tekoälyn kirjoittaa työhakemuksesi ensimmäisen version?

Tekoälylle ei kannata antaa täysiä valtuuksia, mutta ensimmäisessä versiossa se voi auttaa. Tämän jälkeen lisää itse hakemukseen personaalisuutta ja osaamistasi.

Jos kirjoittaminen ei ole ydinosaamistasi, tekoäly voi myös auttaa tekstin muotoilemisessa, oikeinkirjoituksessa ja muokkaamisessa haluamaasi suuntaan.

Tekoälyn kanssa voi myös valmistautua työhaastatteluun. Pyydä tekoälyä kysymään sinulta kysymyksiä, anna sen arvioida antamiasi vastauksia ja pyydä siltä neuvoa tai toista näkökulmaa.

Rekrytoivat yritykset ja työnhakusivustot käyttävät algoritmeja, jotta työpaikkailmoitukset kohdentuvat työnhakijoille, jotka ovat esimerkiksi hiljattain katselleet saman alan, yrityksen tai avoimen tehtävän kaltaisia työpaikkailmoituksia.

Kiinnostavia työpaikkailmoituksia voi nousta esiin työnhakusivustoilla tai sosiaalisessa mediassa oman katseluhistoriasi perusteella.

Monet työnhakijat osaavat jo tuoda profiileissaan esiin ajankohdan tärkeimmät avainsanat. Ilmiö on nimeltään keyword matching. Lisäämällä oikeita avainsanoja hakemukseensa ja/tai profiiliinsa hakija voi vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti algoritmit nostavat hänet esiin rekrytoivalle yritykselle.

Tekoälyn yksi parhaimmista ominaisuuksista on sen mahdollisuus käsitellä valtavia datamääriä.

Rekrytoiva yritys voi valjastaa tekoälyn valitsemaan työhakemusten massasta lupaavimmat yksilöt. CV-pankkien dataa voidaan käsitellä erilaisten tekoälysovellusten tai algoritmien avulla.

Tekoälysovellukset osaavat jo arvioida, kuinka todennäköisesti tietyillä aloilla ja eri tehtävissä työskentelevät henkilöt ovat kiinnostuneita vaihtamaan työpaikkaa. Samoin voidaan ennakoida, kuinka paljon hakemuksia rekrytoiva yritys voi tietynlaisella työpaikkailmoituksella saada ja paljonko laadukkaiden hakemusten määrää olisi mahdollista kasvattaa tietynlaisella muutoksella.

Tekoälyn käyttö rekrytoinnissa ei ole täysin riskitöntä. On osoitettu, että tekoälytekniikat saattavat syrjiä työnhakijakandidaatteja esimerkiksi sukupuolen tai rodun perusteella esivalintaa tehdessä. Muistamme esimerkiksi Amazonin rekrytointiautomaatin, joka oppi suosimaan miehiä sille syötetyn datan perusteella.

Videohaastattelusovellukset mainostavat, että ne osaavat tulkita haastateltavan kehonkieltä ja arvioida, puhuuko haastateltava totta ja kuinka hyvin hän soveltuu tehtävään tai työyhteisöön. Hyvä kysymys kuuluu, milloin sovellukseen voi luottaa ja milloin se vaatii rinnalle ihmisen tekemän analyysin.

Tekoälyä käytetään rekrytoinnissa vahvasti myös hylkäämisen automatisoimiseen. Tutkimuksissa on esitetty huoli siitä, että on syntymässä alaluokka ihmisiä, jotka jäävät tämän takia toistuvasti työhaastattelujen ulkopuolelle. Silloin on mahdollisuus, että he syrjäytyvät pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Tekoälyohjelmia käyttäessä kannattaa aina muista lähdekriittisyys. Henkilötietoja, salassa pidettäviä tietoja tai yrityssalaisuuksia ei saa koskaan syöttää tekoälylle.

Alkuinnostuksessa on suuri vaara, että tekoälyn näkemyksille annetaan liikaa painoarvoa ja ihmisen arviot jäävät pienelle huomiolle.

