Nato tuo töitä Teijolle – salolaisen Marine Alutechin liikevaihto kasvaa ensi vuonna uuteen ennätykseen

Salossa viranomaisveneitä valmistava Marine Alutech Oy Ab kertoi perjantaina 34 miljoonan euron sopimuksesta, jonka se on tehnyt partioveneiden toimittamisesta Kreikan rannikkovartiostolle. Teijolaisyrityksen tilauskirjat täyttyvät – alusten rakentaminen tietää töitä jo vuosiksi eteenpäin.

– Maailmanpoliittinen tilanne näkyy, toimitusjohtaja Niko Haro sanoo.

Haro myöntää itsekin yllättyneensä, miten hyvällä onnistumisprosentilla yritys on nyt voittanut hankkeita, joista on voitu neuvotella jo vuosikausia.

– Suomen Nato-jäsenyys vaikuttaa, ja tuotteillemme on kysyntää. Suomalaista puolustusteollisuutta katsotaan Euroopassa ja Nato-maissa nyt toisenlaisella silmällä.

Marine Alutechin liikevaihto nousee ensi vuonna uuteen ennätykseen, ja yhtiö palkkaa jälleen uusia työntekijöitä. Samaan aikaan se neuvottelee jo tilauksista vuosille 2027–2032.

Teijolaisyrityksellä on ollut hyvien uutisten vuosia. Tammikuussa se kertoi toimittavansa Tanskan merivoimille kaksi Watercat 2000 Patrol -alusta. Huhtikuussa yhtiö kertoi sopineensa Rajavartiolaitoksen kanssa 21 PV08-luokan partioveneen peruskorjauksesta.

”Salolaistelakka sai jättitilauksen puolustusvoimilta”, Salon Seudun Sanomat uutisoi kesäkuussa. Marine Alutech toimittaisi Merivoimille 17 Jurmo-luokan miehistönkuljetusvenettä varaosineen.

Tällä viikolla Haro allekirjoitti Kreikassa merenkulku- ja saaristoministeri Christos Stylianidesin kanssa sopimuksen viidestä Watercat 2000 Patrol -veneestä. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio viidestä lisäveneestä.

Sopimuksen kokonaisarvo on yhteensä 34 miljoonaa euroa.

– Pohjatyö on tehty jo vuosia sitten. Nato-jäsenyys on kuitenkin hankkeita eteenpäin vievä voima, joka on mahdollistanut kauppojen syntymisen, Haro toteaa.

Koronapandemian puhkeaminen vuonna 2020 hyydytti teijolaisyrityksen tilaukset, mutta tänä vuonna yrityksen liikevaihto noussee jo vuoden 2019 tasolle.

– Se nähdään selvästi, että ensi vuonna tulee merkittävä hyppäys. Liikevaihto kasvaa yli 50 prosenttia, Haro toteaa.

Tämä tarkoittaa yli kolmenkymmenen miljoonan euron liikevaihtoa.

– Tällä hetkellä teemme yhden tuotteen kuukaudessa, mutta ensi vuonna tavoite on saada yksi tuote ulos kahdessa viikossa.

Marine Alutech on palkannut tänä vuonna yli kaksikymmentä uutta työntekijää. Yrityksen palkkalistoilla on tällä hetkellä 75 osaajaa, mutta lisää tarvitaan. Ensi vuonna on rekrytoitava toistakymmentä uutta työntekijää.

– Tarjolla on työpaikkoja äärimmäisen mielenkiintoisessa ympäristössä. Asenne on jokaisen tärkein työkalu. Kaiken muun me saamme opetettua, kun vain on kiinnostunut työnteosta, Haro sanoo.

Teknologiateollisuus ry kertoi torstaina, että alan yritysten näkymät ensi vuodelle ovat synkentyneet. Uusien tilausten sekä tarjouspyyntöjen määrä on Teknologiateollisuuden mukaan vähentynyt rajusti.

– Me uimme vastavirtaan, Marine Alutechin toimitusjohtaja Niko Haro näkee.

Teijolaisyritys saattaa kertoa seuraavista uusista tilauksista vielä lähikuukausina.