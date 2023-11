Neljä joukkuetta varmisti jatkopaikat Mestarien liigassa – FC Kööpenhamina hurjaan voittoon Manchester Unitedista

Jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheessa keskiviikkona varmistui jatkopaikat neljälle seuralle, muun muassa kahdelle maanosan suurseuralle. Saksan jalkapallomahti Bayern München ja espanjalaisikoni Real Madrid sinetöivät paikat pudotuspelivaiheeseen kaksi kierrosta ennen lohkovaiheen päättymistä, ja samoin tekivät Real Sociedad sekä Inter.

Bayern kukisti kotonaan turkkilaisen Galatasarayn 2–1 Harry Kanen maalatessa kahdesti. Kane on tehnyt tällä kaudella jo 22 maalia 18 ottelussa kaikki kilpailut mukaan lukien. Real selvitti kotonaan portugalilaisen Bragan 3–0. Sekä Bayern että Real ovat voittaneet lohkossaan kaikki neljä peliään.

Sociedad kaatoi D-lohkossa Benfican ja Inter Salzburgin, ja kumpikin on seitsemän pistettä edellä lohkokolmosta Salzburgia. Näin Sociedadia ja Interiä ei enää jatkosta pudoteta.

Illan hurjin ottelu nähtiin Kööpenhaminassa, kun FC Kööpenhamina isännöi Manchester Unitedia. ManU otti odotetut ohjat nopeasti, kun Kööpenhaminan oma poika, FC:tä juniorina edustanut ja seurasta viime vuoden alussa lähtenyt Rasmus Höjlund vei Unitedin johtoon jo 3. minuutilla. Sama mies teki 28. minuutilla jo 2–0, ja ManU oli matkalla vierasjuhlaan.

Kaikki kuitenkin kääntyi 42. minuutilla. ManU:n Marcus Rashford talloi FC Kööpenhaminan pelaajan jalkaa, ja tuloksena oli ulosajo. Sen jälkeen FCK:n Mohamed Elyounoussi kavensi, ja muhkean 13 minuutin lisäajan yhdeksännellä minuutilla Diogo Goncalves iski tasoituksen rangaistuspotkusta. Sen toi ManU:n Harry Maguiren käsivirhe.

Lisäaikaa toi ensin kentälle rynnännyt mielenosoittaja ja myöhemmin ilmeisesti katsojan sairauskohtaus.

Toisella puoliajalla vajaamiehinen ManU pääsi vielä kerran johtoon Bruno Fernandesin rangaistuspotkulla, mutta tanskalaisyleisön sytytti uudelleen Lukas Leragerin 3–3-tasoitus. Riemu Parken-stadionilla repesi, kun vasta 17-vuotias vaihtomies Roony Bardghji pääsi iskemään ikimuistoisen 4–3-voiton FCK:lle.

Voitto nosti FC Kööpenhaminan neljään pisteeseen ja toiseksi lohkossa, jonka Real Madrid voittaa. Galatasaray on myös neljässä pisteessä, ManU:lla on kolme pistettä.

B-lohkossa Arsenal voitti Sevillan 2–0 ja PSV Lensin 1–0. Arsenal on neljä pistettä edellä PSV:tä ja Lensiä, kun jäljellä on kaksi kierrosta. Sevilla on kahdessa pisteessä.