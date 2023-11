Niinistö: Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimus on saattanut laukaista turvapaikanhakijoiden virran itärajalle – Saksan toimet tulijoiden määrän rajoittamiseksi ovat Suomelle tärkeitä

Presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Suomen ja Yhdysvaltain valmistelema DCA-puolustusyhteistyösopimus on saattanut laukaista turvapaikanhakijoiden virran Venäjältä Suomen itärajalle.

Niinistö muistuttaa, että hän totesi jo Suomen Nato-jäsenyydestä käydyn keskustelun yhteydessä, että Suomen täytyy varautua ”tiettyihin ilkeyksiin” Venäjän taholta.

– Kyllä tässä nyt meille annetaan koko ajan päivittäistä muistutusta siitä, että Suomi on mennyt Natoon. Luulen, että tällä kertaa ehkä DCA-sopimus voi olla se, joka tilannetta laukaisee, Niinistö sanoi toimittajille Saksan-vierailullaan Bonnissa keskiviikkona.

Niinistö arvioi, että vuosina 2015–16 Suomen itärajalla nähty turvapaikanhakijoiden määrän voimakas lisääntyminen oli seurausta Suomen lisääntyneestä harjoittelutoiminnasta Naton kanssa.

Rajatilanne nousi esille myös Niinistön ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Steinmeier totesi, että turvapaikanhakijoiden määrän tuntuva kasvu on johtanut Saksassa sisäpoliittiseen turbulenssiin. Hän piti todennäköisenä, että taustalla on tarkoituksellista toimintaa.

– Saksan hallitus on tehnyt osavaltioiden kanssa toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään tulijoiden määrää. Mutta väittäisin, että Venäjällä ja muualla tiedetään aivan tarkkaan, miten vaikea tällainen poliittinen keskustelu on. Totta kai se johtaa Saksassa sisäpoliittisen turbulenssiin ja luo vaikeuksia. Oletan siksi, että tämä on ehkä ollut tarkoituksellista, Steinmeier sanoi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja osavaltioiden johtajat sopivat marraskuun alussa, että turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeutetaan, maahanmuuttajien tukia leikataan ja kuntien rahoitusta turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi kasvatetaan.

Niinistö totesi tilanteen muistuttavan sitä, joka koettiin vuosina 2015–16.

– Venäjältä tulee kolmannen maan kansalaisia. Ilmeisesti reitti on se, että he lentävät tai heidät lennätetään Moskovaan, josta he sitten saavat luultavasti maksua vastaan apua. Me kuitenkin tiedämme, että Venäjän rajaviranomaiset myöskin avustavat ainakin rajan läheisyydessä tulijoita, jotka ovat aina paperittomia. Tämä on vaikea kokonaisuus, Niinistö sanoi.

Hankalia tilanteita edessä

Niinistön mukaan on selvää, että Saksa on selvästi ollut suosikkikohde.

– Myös osa siitä väestä, joka Suomeen aikanaan on tullut, saattaa hyvinkin jatkaa matkaansa Saksaan. Siksi on minusta hyvin tärkeää, että Saksan hallitus on nyt tehnyt ratkaisuja sanoisinko houkuttelevuuden viilentämiseksi. Tämä saattaa keventää tilannetta EU:n ulkorajamaissa, kuten Suomessa, joskaan en ole kyllä vakuuttunut siitä.

Niinistön mukaan Suomella voi olla itärajallaan edessä hankalia tilanteita. Hänen mukaansa turvapaikanhakijoiden virran loppuminen edellyttää ”hyvin selkeitä suomalaisia toimenpiteitä”.

Niinistö kertoi keskustelleensa itärajan tilanteesta useaan otteeseen sekä pääministeri Petteri Orpon (kok.) että sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kanssa. Hän sanoi kannattavansa hallituksen valmistelemia rajavartiolain mahdollistamia rajoituksia rajaliikenteeseen.

