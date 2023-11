Nokian jälkeisistä huolista on tultu pitkä matka

Keskiviikkoinen veropäivä näytti jälleen, että tulokuninkaiden luokkaan noustaan yrityskauppojen myötä. Viime vuoden kymmenestä suurituloisimmasta ylivoimainen enemmistö on noussut listalle myytyään menestyvän yrityksensä tai osuutensa siinä.

Olennaista tässä on, että lähes poikkeuksetta omistajuus on siirtynyt Suomesta ulkomaille. Esimerkiksi viime vuoden eniten ansainnut Mikko Kuusi myi perustamansa ruokalähettiyhtiö Woltin Yhdysvaltoihin. Kiinaan myydyn peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen on jo pitkään ollut tuttu näky Suomen verolistojen huipulla.

Kärkikolmikossa poikkeuksen muodostaa Pekka Kopra, joka myi yrityksensä veljelleen. Kopra on Varsinais-Suomen tuloykkönen ja hänen omistamansa Westas Group toimii esimerkiksi Koskella.

Kuten verolistoilta nähdään, yritysten myynti tuo Suomeen runsaasti pääomaa. Se on herättänyt myös kritiikkiä.

Viime vuosina yritysmaailmasta on kuulunut huolestuneita puheenvuoroja siitä, että kasvavat yritykset myydään ulkomaille liian varhain. Käytännössä se tarkoittaa myös liian alhaista myyntihintaa.

Yrityskauppa merkitsee sitä, että suomalainen innovaatio ja kehitystyö jalostuvat aineelliseksi hyväksi, eli rahaksi. Toisaalta kun liiketoiminta siirtyy ulkomaiseen omistukseen, tulevaisuuden menestyskin tuloutuu muualle. Näin esimerkiksi Suomessa tehtyjen tutkimus- ja kehityspanosten hedelmät kerätään osittain muualla.

Valtio tukee suomalaisten yritysten innovaatio- ja tutkimustyötä merkittävästi ja panostuksia ollaan edelleen kasvattamassa.

Ajat ovat muuttuneet. Vielä noin kymmenen vuotta sitten Suomessa oltiin huolissaan ennen kaikkea siitä, että Suomi ei houkuttele riittävästi ulkomaisia investointeja. Jyrki Kataisen (kok.) hallitus päätti heti aloittaessaan vuonna 2011 kehittää strategian, joka houkuttelisi ulkomaisia pääomia Suomeen.

Maassa oli tuolloin Nokian rakennemuutoksen myötä valtavasti osaamista ja iso huoli siitä, jääkö se hyödyntämättä. Nykyiset verotiedot osoittavat, että niin ei sentään käynyt. It-ala tuo Suomeen tänä päivänä juuri sitä ulkomaista pääomaa, josta vuosikymmen sitten haaveiltiin.

Jatkossa on tärkeää löytää tasapaino. Suomessa pitää olla malttia pitää kiinni menestyvästä liiketoiminnasta. Kansainvälistymisen ei aina tarvitse tarkoittaa ulkomaista omistajaa. Samalla voi lohduttautua sillä, että yrityskaupoista tulleet rahat poikivat todennäköisesti uutta liiketoimintaa ja uusia innovaatioita.