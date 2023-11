Nyt puhuvat autoilijat Salossa: miksi hallitus rankaisee työmatkalaisia ja palkitsee vapaa-ajan autoilun?

Hallitus korottaa matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta 750 eurosta 900 euroon ja laskee vähennettävien matkakustannusten enimmäismäärää 8 400 eurosta 7 000 euroon.

Sen sijaan liikennepolttoaineiden valmisteveroa ja ajoneuvoveron perusveroa kevennetään. Näistä muutoksista erityisesti vapaa-ajan autoilijat hyötyvät.

Kolme Salon seudulla asuvaa tai Saloon töihin kulkevaa autoilijaa pitää verovähennysten muutoksia nurinkurisina. Heistä kenelläkään ei ole mahdollisuutta kulkea julkisilla töihin.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan suomalaisen työmatkan pituus on keskimäärin 18 kilometriä. Joka kolmas työssäkäyvä matkaa töihin toiselle paikkakunnalle.

Jukka Pentinmäki, betoniauton kuljettaja, Salo, Teijo

Jukka Pentinmäen herätyskello pirahtaa soimaan aamuyöllä kolmen ja neljän välillä.

Hän hurauttaa autolla Teijolta Lietoon tunnin verran ja aloittaa työvuoronsa viideltä. Työmatkaa kertyy 65 kilometriä suuntaansa.

Pentinmäki on ammatiltaan betoniauton kuljettaja. Hän työskentelee logistiikkayritys Transev Oy:ssä, jonka toimipiste on Liedossa.

Aiemmin betoniauto oli passissa Swerock Salon aseman takana. Silloin Pentinmäen työmatka oli nykyistä puolet lyhyempi.

– Teemme kaikki päivittäiset ajot Turun seudulla. Siksi autoa ei kannattanut enää pitää Salossa.

Kesällä betoniauton kuljettajan työpäivät venyvät iltaan saakka.

– Osa betoniauton kuljettajista punkkaa arkipäivät lähempänä Lietoa. Yksi asuu asuntovaunussa viikot ja palaa viikonloppuna kotiinsa Kustaviin.

– Minulla on kuitenkin Teijolla perhettä, joten haluan mennä kotiin töistä.

Teijon ja Liedon väliä ei pääse kulkemaan julkisilla, eikä työpaikan vaihtaminen lähemmäs ole Pentinmäen tapauksessa helppoa.

Pentinmäen mukaan kaikki kuljetusyhtiöt keskittävät toimintaansa yhä enemmän Turun, Lohjan ja Helsingin seuduille.

– Periaatteessa voisin harkita vaihtoa, jos Salosta tulisi työpaikkoja tarjolle.

Aluksi Pentinmäki ajoi työmatkaansa Volkswagen Passat dieselillä. Matka kävi kalliiksi.

– Diesel-veron ja vakuutuksen kanssa ajokulut nousivat moniin satoihin euroihin kuukaudessa.

Pari viikkoa sitten Pentinmäki päätti katkaista kamelin selän. Hän otti 25 000 euroa lainaa ja osti bensahybridin, V90 Volvon.

– Paimioon saakka pääsen sähköllä. Sen jälkeen loppumatka Lietoon kuluu bensalla.

Ajokustannukset ovat pienentyneet selvästi, mutta auton kallis hankintahinta ei maksa itseään saman tien takaisin.

Pentinmäki vetoaa omaan elämäntilanteeseensa muistuttaessaan, etteivät kaikki voi valita itselleen lyhyttä työmatkaa.

– Hallituksen pitäisi tehdä kaikkensa sen eteen, että töissä käyminen olisi kannattavaa. Verovähennysten muutokset lähettävät päinvastaista viestiä.

– Vapaa-ajan autoilu on itsestä kiinni, mutta työmatkalaisten on pakko kulkea töihin. Siksi verokevennykset pitäisi suunnata nimenomaan työmatkakuluihin. Asetelma on täysin nurinkurinen.