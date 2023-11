Nyt Salossa pääsee koronarokotukseen jonottamatta – Somerolla toimii ajanvaraus

Salolaiset ovat tähän mennessä käyneet ottamassa puolet koronarokotteista, joita Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on varannut Saloon. Koronan tehosterokotuksia on tähän mennessä pistetty noin 10 000 kappaletta. Suunnilleen saman verran on annettu influenssarokotteita.

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist kannustaa salolaisia lähtemään nyt rokotuksille. Meno ajanvarauksettomalla rokotuspaikalla on rauhoittunut. Ahlqvist huomauttaa, että ruuhkaisia olivat vain pari ensimmäistä rokotusviikkoa.

– Odotamme ihmisiä rokotuksiin. Nyt olisi hyvää aikaa saada rokotus jonottamatta, hän korostaa.

Ahlqvist muistuttaa, että riskiryhmien ja yli 65-vuotiaiden lisäksi influenssarokotteeseen ovat oikeutettuja pikkulapset eli alle seitsemän vuotiaat puolivuotiaista lähtien.

Ensimmäisellä viikolla Saktassa rokotettiin melkein tuhat ihmistä päivässä sekä koronan tehosteella että influenssarokotteella.

– Ilmeisesti pelko rokotteiden loppumisesta sai ihmiset rientämään paikalle heti rokotuskampanjan alettua, Riitta Ahlqvist pohtii ensimmäisten päivien ruuhkien syntyä.

Salossa rokotuspaikkana toimivatentisen kaupan ja terveyden ammattiopistoSaktan tilat Karjalankadulla. Ajanvaraukseton rokotuskampanja jatkuu Saktalla kaikkina arkipäivinä. Se on maanantaina avoinna kello 10–17. Tiistaina, torstaina ja perjantaina rokottajat ovat paikalla kello 8–15. Senkin jälkeen rokotuspaikka on avoinna arkimaanantaisin maaliskuun loppuun saakka.

Somerolla koronan tehosterokotteita ja influenssarokotteita saa ajanvarauksella. Rokotukset annetaan neuvolan tiloissa terveyskeskuksella.

– Somerolla on hyvä tilanne ja rokotteita riittää, Riitta Ahlqvist tietää.