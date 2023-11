Ohitustie, joka ei ohita eikä valmistu

Salon itäinen ohikulkutie herättää keskustelua, kuten on tehnyt jo yli 40 vuoden ajan. Salkkari uutisoi viime viikolla yleisötilaisuudesta, jossa esiteltiin nykyisiä tiesuunnitelmia (SSS 3.11.). 1970-luvulta alkanut tiehanke on tosiaan edelleen vasta suunnitelman tasolla, eikä sillä ole olemassa rahoitusta. Ponnekkaasti kaupungin ja maakunnan edunvalvonta jatkaa kuitenkin hankkeen edistämistä.

Ohikulkutiellä tarkoitetaan jatko-osaa, joka veisi nykyisen Mahtinaisentien viimein maaliin, eli Somerontielle ja edelleen Piihovin moottoritieliittymään. Ohitustie ohjaisi Someron tai Tammisaaren suunnasta tulevan läpikulkuliikenteen väistämään Salon keskustan.

Kantatie 52 on merkittävä väylä, jota pitkin kulkee päivittäinen rekkaralli. Nykyisellään se jyrisee ruuhkauttamaan 110-tietä. Salkkarin sivuilla on viime viikot käyty vilkasta keskustelua ongelmista ja vaaroista, joita vanhan ykköstien ruuhkat aiheuttavat.

Viime viikon keskustelutilaisuudessa tielinjaus kohtasi myös kritiikkiä. On totta, että kauan suunniteltu reitti ei ole ongelmaton. Hanketta on hierottu niin pitkään, että kaupunki sen ympärillä on muuttunut. Ja tulee muuttumaan ennen ohitustien valmistumista ja varsinkin sen valmistumisen myötä.

Ohitustie ei varsinaisesti ohita kaupunkia, vaan jakaa Palometsän ja Mahlakankareen asutusalueita. Tiehankkeen iän ansiosta jokainen linjauksen varressa asuva on varmasti tiennyt mihin on aikanaan rakentanut tai muuttanut.

Ongelmallista on, että ohitustie ei johda suoraan moottoritielle, vaan iskeytyy Somerontien varteen Ollikkalan vieressä. Somerontiestä saattaa kehittyä liikenteen vilkas solmukohta, jota käyttävät sekä kaupungin sisäinen, sinne kulkeva että sen ohittava liikenne.

Keskolla on ohitustien vieressä varaus uudelle hypermarketille. Sen rakentaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi ohitustien valmistumisen myötä.

Todennäköisesti hypermarket houkuttelisi ympärilleen ja lähelleen myös muuta liiketoimintaa. Tämä voi pahimmillaan ruuhkauttaa Somerontien tukkoon. Moottoritieltä Saloon tulevien matka muuttuisi jonossa mateluksi jo ennen kuin Uskelan kirkko siintää horisontissa.

Oma kysymyksensä on sekin, mitä moinen liikekeskittymä tekisi nykyiselle keskustalle. Liiketiloihin ei varsinaisesti jonoteta tälläkään haavaa. Salon onkin tärkeää edistää ohitustien rinnalla uutta moottoritieliittymää Salaisiin.

Tämä tasaisi liikennepainetta Piihovilla ja Somerontiellä. Lisäksi kaupungin ja keskustan saavutettavuus paranisi, kun sisääntuloväyliä olisi useampia.

Tosin Salaisten liittymääkin ja sen ympärilleen tuovia mahdollisuuksia Salo on ponnekkaasti edistänyt jo vuosikausia, toistaiseksi vailla konkreettista edistystä.