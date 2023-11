Suomen palloilumaajoukkueet ovat suositumpia ja suurilta osin myös menestyvämpiä kuin koskaan. Suomen seurajoukkueet ovat jämähtäneet katsojamäärissään 1900-luvulle, ja menestys on monin paikoin huonompaa kuin silloin.

Kyseisiä väitteitä varten ei tarvitse edes kärjistää asioita eikä varsinkaan suosion osalta.

Seuraa luettelo lajeittain, koska luettelo on tässä tapauksessa helpoin tapa alleviivata maajoukkueiden ja seurajoukkueiden välistä valtavaa kuilua.

Jalkapallo

Suomen miesten EM-karsintojen tämän vuoden kotiottelujen yleisökeskiarvo oli yli 31 000. Mukaan mahtui sekä hellettä että pakkasta ja vastustajia Tanskasta San Marinoon. Miesten Veikkausliigassa muutettiin yleisökeskiarvon laskentatapaa lukuja kasvattavaan suuntaan, mutta silti runkosarjan lukema oli alle kymmenesosa maaotteluista.

Naisten Kansojen liigassa tehtiin hiljattain Suomen maajoukkueen katsojaennätys yli 7 000:n luvulla. Edellisessäkin Kansojen liigan – ei siis merkityksellisemmässä arvokisojen karsintaottelussa – pelissä oli yli 5 000 katsojaa. Kansallisen liigan runkosarjan keskiarvo on ollut vuosittain noin 200:n ja 300:n välissä.

Jääkiekko

Yhdessä otsikossa todettiin ”yleisön hylänneen Leijonat”, kun lauantaisen Karjala-turnauksen ottelun Suomi–Tshekki yleisömääräksi ilmoitettiin ”vain” 11 159. Vuosi toisensa jälkeen on pähkäilty sitä, kuinka torstain Karjala-peliin ei saada millään yleisöä kuin noin

8 000–9 000.

Miesten Liigan keskiarvo oli viime kauden runkosarjassa 4 334. Karjala-turnaus on lähempänä tavallista runkosarja-arkea kuin MM-kisat, jotka jaksoivat kahtena peräkkäisenä vuonna kiinnostaa monia hätkähdyttäneistä pääsylipun hinnoista huolimatta todella paljon.

Koripallo

Suomen miehet pelasivat kuusi kotiottelua karsittaessa tämänvuotisiin MM-kilpailuihin. Otteluita seurasi paikan päällä keskimäärin yli 6 000 katsojaa. Vaikka laskisi pois yksittäisen ”piikin” eli yli kymmenentuhannen lukeman jatkokarsinnassa Tampereella, nousisi luku yli viiteentuhanteen.

Miesten Korisliigan runkosarjan keskiarvo palasi koronavirusta edeltäneelle tasolle. Joensuun ja Kauhajoen uusista areenoista huolimatta mentiin silti tutuissa, jonkin verran alle tuhannen numeroissa.

Lentopallo

Miesten maajoukkue pelasi viime kesänä Kultaista liigaa, joka ottelujen panosten osalta voisi vastata osapuilleen Mestaruusliigan runkosarjaa. Kaikkien kolmen Kultaisen liigan pelin yleisömäärät olivat välillä 1 500–1 850, kotimaisen liigan runkosarjan luvut noin neljäsosa siitä.

Naisten maajoukkue pelasi panoksellisia otteluita viimeksi Suomessa hieman yli vuosi sitten. Kolme EM-karsintaottelua näki paikan päällä keskimäärin noin 1 300 henkilöä. Naisten Mestaruusliigan keskiarvo oli miesten tapaan noin neljännes maajoukkueesta.

Lajeja voisi listata paljon lisääkin. Tuorein esimerkki on toki tennis. Futsalin lukemat kulkevat täysin maajoukkuevetoisesti, samoin salibandylla.

Menestysvertailussa erot eivät sentään ole yleisömäärien luokkaa. Silti maajoukkueet pärjäävät keskimäärin hyvinkin paljon seurajoukkueita paremmin.

Seurajoukkueista ei ole aina eri lajeissa tarjolla samanlaista dataa kuin kansainvälisten lajiliittojen maajoukkuerankingit. Tässä tapauksessa on käytetty osittain apuna Euro Top Team -nettisivustoa.

Otetaan äskeinen lajilista uudestaan.

Jääkiekko

Suomen Leijonat on miesten MM- ja olympiamenestyksellä mitattuna ollut viime vuosina maailman ykkösjoukkue. Seurajoukkueiden Mestarien liigassa on edennyt 2020-luvulla puolivälieriin vain neljä suomalaisjoukkuetta. Ruotsalaisten määrä on 13, ja Suomen edellä ovat myös Sveitsi kuudella ja Tshekki viidellä joukkueellaan. Tosin Suomi on nipin napin toisena mainitun nettisivuston vertailussa.

Jalkapallo

Miesten maajoukkueen Huuhkajien FIFA-ranking on eurooppalaismaista 30:nneksi ja naisten Helmarien 19:nneksi paras. Virallisissa Euroopan jalkapalloliiton seurajoukkuelistauksissa miehet ovat paikalla 35 ja naiset 25.

Yksittäistä miesten HJK:ta ja naisten KuPS:ia lukuun ottamatta raha puhuu seurarintamalla. Suomalaisten etenemiset jo esimerkiksi Konferenssiliigan karsinnoissa ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi.

Koripallo

Kauhajoen Karhubasketin viime kauden välieräpaikka on lähinnä poikkeus siihen sääntöön, jossa Susijengi porskuttaa ja seurajoukkueet polkevat paikallaan.

Ajoittain julkisuudessa on keskusteltu säännöllisen lohkovaihepaikan saavuttamista miesten Mestarien liigaan. Se vaatisi tällä hetkellä joko Mestarien liigan sääntömuutosta tai sitä, että Korisliigan pitäisi päästä sarjan osaomistajaksi. Koripalloliiton kilpailujohtajan Tom Westerholmin mukaan kumpikaan näistä ei tule tapahtumaan kovin nopeasti.

– Olemme vasta vajaan vuoden olleet niin sanotuissa isoissa pöydissä tuomassa itseämme oikeasti tunnetuksi, Westerholm toteaa sähköpostiviestissään.

Lentopallo

VaLePa selviytyi miesten Mestarien liigan lohkovaiheeseen kaudella 2017–2018 voitettuaan karsinnoissa yhden otteluparin. Sen jälkeen lohkovaihe on ollut varsin kaukana.

LP Viesti sai Suomen suoran lohkovaihepaikan viimeksi kaudella 2019–2020. Tällä kaudella irtosi kansainvälisten pelien paikka vain kahdelle suomalaiselle naisjoukkueelle, joista molempien pelit päättyivät alkuunsa. Miesten Challenge Cupissa Akaa-Volleyn mahdollisuudet jatkoon ovat hyvät, kun taas VaLePa on todennäköisesti putoamassa CEV Cupista.

Sijoituksia rankingeissa

Jalkapallo: Huuhkajat eurooppalaismaista FIFA-rankingin 30:s ja seura-joukkueiden rankingin 35:s. Helmarien sijoitus 19:s, seurajoukkueiden 25:s.

Jääkiekko: Miesten Leijonien Euroopan ranking ensimmäinen, seurajoukkueiden toinen.

Koripallo: Susijengi 12:s, miesten seurajoukkueet 23:s. Susiladiesin ranking 30:s.

Lentopallo: Miesten maajoukkueen Veljesten Euroopan ranking-sijoitus on 15:s, seurajoukkueiden 19:s.

Yleisökeskiarvoja

Jalkapallo: Veikkausliigan 2023 runkosarja 2 731, Suomen EM-karsinnan kotiottelut 31 406.

Koripallo: miesten Korisliigan runkosarja 851, miesten MM-karsinnan kotiottelut 6 800.

Lähteet: kansainväliset lajiliitot, eurotopteam.com