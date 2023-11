Oliko ahma tihutöissä Perniössä? Tutkimuspforessori vastaa

Salon Seudun Sanomien tekstaripalstalla epäiltiin, että Peltosaaren lammastilalta tiistaina löytynyt päätön karitsa olisi sittenkin ahman eikä ilveksen jäljiltä. Ilves ei tavallisesti koske saaliinsa päähän, minkä vuoksi perniöläiskaritsan kohtalo on herättänyt ihmetystä. Ahmalle saaliseläinten pää maistuu hyvin.

– Kyllä tässä on ahma hyvinkin voinut olla asialla, vastaa ahmoihin erikoistunut tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta.

– Pään irrottaminen ja vieminen on ahmalle tyypillistä käyttäytymistä, ja etelärannikolla liikuskelee ahmoja. Enimmäkseen ne ovat uroksia, jotka tekevät kauas tiedustelumatkoja.

Ahmaa on totuttu pitämään lumisen Itä- ja Pohjois-Suomen lajina, mutta laji on nykyään levittäytynyt etelämmäs. Vanhastaan ahmaa on elänyt koko Suomessa. Vielä 300–400 vuotta sitten ahmoja löytyi myös Virosta.

Kahden kuukauden sisällä lähimmät ahmahavainnot ovat Tammelasta Someron koillispuolelta ja Nurmijärveltä.

– Ahma on lumen ystävä, mutta täällä on ahmalle niin hyvä ravintotilanne, että se ei ole saalistuksessa riippuvainen lumen hiljentävästä vaikutuksesta. Lumi ei ole välttämätöntä myöskään pesimiseen, vaan ahman tiedetään tehneen pentueensa kiven tai juurakon koloon, Kojola avaa.

– Toki ahma ja lammas ovat Suomessa melko uusi yhdistelmä, mutta Norjassa ahmat vievät lampaita.

Perniöläiskaritsan surmaajasta ei saada varmuutta, koska käpälänjälkiä ei jäänyt.

– Se, että lähettyvillä on paria päivää ennen tehty ilveshavainto, viittaa ilvekseen. Ilveksiä on Etelä-Suomessa runsaasti, ahmaa vain satunnaisesti. Näiden tietojen varassa tekijänä on voinut olla yhtä hyvin ahma kuin ilves, Kojola miettii.

– On voinut käydä myös niin, että karitsan pää on ilveksen hyökätessä irronnut ja kettu tai jokin muu eläin on vienyt sen muualle. Kun lumet tulevat, on joka tapauksessa jännittävää seurata, löytyisikö tältä seudulta ahmankin jälkiä.

Ahma syö mieluiten haaskoja, mutta se pystyy tappamaan saaliikseen jopa isoja peuroja. Ahma repii saaliilta yleensä niskajänteet poikki, kertoo Suurpedot.fi-sivusto. Toisin kuin ilves, ahmalla on tapana tappaa varastoon, jos helppoa saalista löytyy.