Olkiluoto 3 palasi sähköntuotantoon viime yönä

Olkiluoto 3 on palannut sähköntuotantoon viime yönä, kertoo TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho STT:lle. Ahon ja TVO:n markkinatiedotteen mukaan se palautui tuotantoon puolen yön jälkeen. Yksikön on määrä tuottaa sähköä tänään hieman alennetulla teholla, ja tuotannon on määrä nousta täyteen kapasiteettiin huomenna torstaina.

Yksikkö tuotti aamukahdeksan maissa sähköä liki 1 200 megawatin teholla.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi, koska sen turbiinilaitoksella havaittiin vika sunnuntai-iltana. Vian syynä oli generaattorin jäähdytysjärjestelmän vikaantunut lämpötilamittaus. Vika pysäytti laitoksen sähköntuotannon automaattisesti.

Häiriön seurauksena sähkön markkinahinta kimposi tiistaina poikkeuksellisen korkeaksi ja hipoi iltapäivällä euroa kilowattitunnilta. Nousuun vaikutti myös tyyni sää, jonka seurauksena tuulivoiman tuotanto jäi vähäiseksi.

Tiistain keskihinnaksi tuli reilut 35 senttiä kilowattitunnilta, mutta keskiviikkona tilanne normalisoituu ja keskihinta laskee runsaaseen viiteen senttiin kilowattitunnilta. Myös tuulisähkön tuotanto nousee tuulen yltyessä tuntuvasti ja nousee Fingridin ennusteen mukaan keskiviikkoiltana jopa selvästi yli 5 000 megawattitunnin tehoon.

Markku Uhari, Nina Törnudd