Olkiluoto 3:n sähköntuotanto edelleen poikki – uuden arvion mukaan tuotanto jatkuu aamupäivän aikana

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto on edelleen poikki. Tuotannon jatkuminen on viivästynyt käynnistyksessä havaittujen turbiiniautomaation ongelmien vuoksi, kertoo Teollisuuden Voima (TVO) viestipalvelu X:ssä. Sähköntuotannon on uusimman arvion mukaan määrä jatkua aamupäivän aikana.

Olkiluoto 3 kytkeytyi irti kantaverkosta Fingridin eilen tekemän lähivikakokeen seurauksena. TVO:n mukaan Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi eilen kello 13.35. TVO arvioi vielä eilen illalla, että tuotantoa päästäisiin jatkamaan ennen vuorokauden vaihtumista torstaiksi.

TVO:n mukaan asialla ei ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen. Olkiluodon kolmesta reaktorista kahdella sähköntuotanto on jatkunut normaalisti.

Fingridin sähköjärjestelmän toiminnasta vastaavan johtajan Tuomas Rauhalan mukaan Olkiluoto 3 on toiminut koekäyttöjen ja viime keväänä alkaneen kaupallisen käytön aikana luotettavasti.

– Tällä testillä haluttiin vielä varmentaa, että laitos pysyy verkossa myös tällaisen hieman pidemmän jännitekuopan yhteydessä, Rauhala kertoi eilen.

Hänen mukaansa toivottu testitulos olisi tietenkin ollut, että Olkiluoto 3 olisi lähivikakokeen aikana pysynyt kantaverkossa ja toiminut verkossa normaalisti.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi edellisen kerran toissa viikon sunnuntaina, kun turbiinilaitoksella ollut vika pysäytti automaattisesti tuotannon. Tuotantokatkos kesti tuolloin muutaman vuorokauden.

Olkiluoto 3 on Suomen ja pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö.