Onko Korisliigan tahti jo liian löysä? –”Voin suositella kaikille peliä edeltävää avantoa Kokkilassa”

Yksi Korisliigan syksyn puheenaiheista on ollut poikkeuksellisen löysä ottelutahti.

Esimerkiksi kahdella viime kaudella Vilpas pelasi kauden 35 ensimmäisen päivän aikana yhdeksän ottelua. Tällä kaudella Vilpas aloitti kauden pelaamalla kahdeksan ottelua ensimmäisten 43 päivän aikana. Ero on siis merkittävä.

Löysempi tahti sopii mainiosti ainakin valmentajille ja liigan kokeneille pelaajille.

Koko 2000-luvun Korisliigaa pelannut Seagullsin Timo Heinonen pitää nykytahtia sopivana.

– Se on vain rytmityskysymys ja meille tämä rytmi on toiminut todella hyvin, eikä pelaaminen ole mennyt junnaamiseksi. On kiva pelata paljon, mutta nyt pääsee valmistautumaan kunnolla, 41-vuotias Heinonen sanoi 983 liigaottelun kokemuksella.

Myös Vilppaan Juho Nenosella nykytahti sopii.

– 36-vuotiaat jalat kiittävät. Tällä tahdilla pystyy ajoittamaan sen, että parhaat jalat osuvat pelipäivään. Voin suositella kaikille peliä edeltävää avantoa Kokkilassa, Nenonen sanoi 704 liigaottelun kokemuksella.

Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto ei osaa sanoa, onko nykytahti hyvä vai huono.

– Itselläni on ollut erinäisistä syistä tosi rikkonaista. Siinä mielessä tietysti varmaan hyvä. Ehkä olisi hyvä, että välillä tulisi ottelusumia ja välillä pidempi tauko, jolloin pystyisi oikeasti valmistautua ja treenata, 36-vuotias Koivisto pohti.

Korisliigan sarjajärjestelmä uudistettiin kaudeksi 2020–2021, jonka jälkeen ottelumäärät ovat laskeneet dramaattisesti. Nykyään runkosarjassa pelataan 22 kierrosta ja jatkosarjassa 10 kierrosta eli jokaisella seuralla on vain 16 kotiottelua ennen pudotuspelejä.

Vilpas pelasi viime kaudella yhteensä 41 ottelua, vaikka selvisi mitalipeleihin, kun vielä kausina 2016–2019 Vilpas pelasi joka kausi yli 50 ottelua, parhaimmillaan jopa 54. Vielä kaudella 2014–2015 pelkästään runkosarjassa pelattiin 40 ottelua.

Tällä kaudella löysälle tahdille on kaksi syytä: syyskaudella ei ole maaottelutaukoa ja otteluohjelmassa on huomioitu aikaisempaa paremmin FIBA Europe Cupia pelaavien Karhubasketin ja Katajan europelit.

Löysää tahtia voisi kompensoida Suomen cupilla, mutta sitäkin kilpailua on täksi kaudeksi typistetty poistamalla puolivälierät kokonaan.

Tällä kaudella Suomen cup pelataan tammikuussa suorana neljän joukkueen lopputurnauksena. Siihen selviää marraskuun loppuun mennessä pelatun Korisliigan runkosarjan avauskierroksen neljä parasta joukkuetta eli Vilpasta ei tämän kauden cupissa nähdä.

Vilppaan kaltaiselle seuralle, joka on muita riippuvampi ottelutapahtumatuotoista, pienempi ottelumäärä on näkynyt suoraan seuran budjetissa, joka on pienentynyt 100 000 eurolla vanhan sarjajärjestelmän ajoista.

Toki nyt tällä tahdilla seuroilla on enemmän aikaa markkinoida ja valmistella kotiotteluita. Alkukaudella Korisliigan yleisömäärät ovatkin olleet mukavassa kasvussa.

Esimerkiksi Vilpas on houkutellut jokaiseen neljään kotiottelunsa yli 1 300 katsojaa. Seagulls-ottelussa Vilpas teki kauden yleisöennätyksensä (1 365). Vilppaan yleisökeskiarvo on noussut viime kauden vastaavaan peräti 30 prosenttia.

Tosin lauantain kaltaisilla esityksillä on vaikea uskoa, että yleisö löytäisi Salohalliin.