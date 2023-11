Oona Kauppi tietää lääkkeet, joilla Ruotsi kaatuu – ”Parhaiten roolitettu maajoukkue, jossa olen pelannut”

Nyt tai ei koskaan. Se voisi olla Suomen naisten salibandymaajoukkueen motto lauantaina Singaporessa alkavassa MM-turnauksessa.

Suomi on viime vuosina ärhäkimmin haastanut lajia hallinnutta Ruotsia, joka on voittanut maailmanmestaruuden kahdeksan kertaa peräkkäin. Suomella on noista kisoista seitsemän MM-hopeaa ja yksi pronssi.

Ruotsi juotti Suomelle kahden vuoden takaisessa MM-kotiturnauksessaan karvasta lientä voitettuaan MM-finaalin rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. Syyskaudella osat ovat vaihtuneet, sillä Suomi päihitti Ruotsin rangaistuslaukauksin sekä Tshekin- että Turun-turnauksessa.

Suomen avainpelaajiin kuuluva hyökkääjä Oona Kauppi näkee, että Suomella on mitä maukkaimmat eväät palata MM-kultakantaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2001.

– Olemme taktisesti paras joukkue, ja meillä on erittäin hyvä joukkuehenki. Tämä on parhaiten roolitettu maajoukkue, jossa olen pelannut, 26-vuotias Kauppi sanoo.

Ruotsista lajioppia

Oona Kauppi pelaa kaksoissiskonsa Veera Kaupin kanssa Ruotsin liigassa Thorengruppenissa. He tuntevat Ruotsin MM-joukkueen läpikotaisin, sillä siinä pelaa runsaan kentällisen verran Thorengruppenin pelaajia.

– Olen oppinut Ruotsin-vuosien aikana lajista paljon, kuudetta kauttaan länsinaapurissa pelaava Oona Kauppi sanoo ja lisää:

– Ruotsissa palloilukulttuuri joukkuelajeissa on meitä edellä. Siellä on salibandyssä enemmän harrastajia ja katsojia.

Ruotsia ennen Suomi kohtaa A-alkulohkossa Latvian, Sveitsin ja Norjan. Niistä vuonna 2019 MM-hopeaa Ruotsin jälkeen ottanut Sveitsi on alkulohkojoukkueista vaarallisin vastustaja.

– Norjallakin on hyviä, Ruotsin liigassa pelaavia pelaajia, mutta joukkueena Sveitsi on edellä, Kauppi kertoo.

Hän on salibandyammattilainen, mutta on vastapainoksi alkanut opiskella Tampereen yliopistossa.

– Luen etänä yhteiskuntatutkimusta. Kiinnostus on tällä hetkellä sosiaalipolitiikassa, Kauppi kuvailee.

Turunen kotimaan liigasensaatio

Kaupit pelaavat Suomen ykkösketjussa kotimaisen liigakauden syyskauden komeetan Miisa Turusen kanssa. SaiPan 18-vuotias tulokas Turunen johtaa naisten liigan pistepörssiä ylivoimaisesti.

Turunen myöntää hieman jännittäneensä aikuisten maajoukkuedebyyttiä.

– Nyt tuntuu siistiltä. Olen päässyt joukkueeseen hyvin sisään, Turunen kehuu.

Aiemmin vuonna 2005 MM-kisat järjestäneen Singaporen aikaero Suomeen on kuusi tuntia.

– Pikku hiljaa aikaeroon alkaa tottua. Olen nukkunut jo hyvät yöunet, Turunen sanoo.

Kosteus tuntuu MM-Singaporessa

Singaporessa lämpötila huitelee 30 asteen kieppeillä.

– Ei niinkään kuumuus tunnu, vaan kosteus, Kauppi huomauttaa.

Suomi aloittaa turnauksen lauantaina Latviaa vastaan.

Reima Rautiainen