Opiskelijoita marssi ulos luennoilta Helsingissä ja Espoossa protestoidakseen palestiinalaisten puolesta

Opiskelijat marssivat tänään ulos luennoiltaan ja protestoivat äänekkäästi palestiinalaisten puolesta Helsingin yliopistolla sekä Aalto-yliopistossa.

Iltapäivällä noin parisataa mielenosoittajaa kokoontui Helsingin yliopiston pääsisäänkäynnin aulaan näkyvien turvatoimien saattelemana.

Puheissa vaadittiin muun muassa lopettamaan akateeminen yhteistyö israelilaisten yliopistojen kanssa sekä Suomen hallitusta vaatimaan pysyvää tulitaukoa Gazan kaistalle sekä asekaupan lopettamista Israelin kanssa.

– Yliopisto ei ole epäpoliittinen instituutio, yhdessä mielenosoittajien kyltissä luki.

Katosta lattiaan ulottuvassa bannerissa luki suurin kirjaimin ”vallattu” ja ”Free Palestine” – eli Vapautta Palestiinalle.

”Yliopisto toimii kaksinaismoralistisesti”

Paikalla olevat opiskelijat arvostelivat sitäkin, että yliopisto on kieltänyt palestiinalaisia tukevia mielenosoituksia mutta sallinnut Ukrainaa tukevat mielenosoitukset.

– Mielestäni yliopisto on toiminut todella kaksinaismoralistisesti tukemalla Ukrainaa – mikä toki oli hyvä juttu – mutta tässä tilanteessa (Lähi-idässä), jossa näemme silmitöntä väkivaltaa palestiinalaisia kohtaan, on kestämätöntä, että yliopisto yrittää hiljentää ääniä, sanoi Helsingin yliopiston opiskelija Anja Presnukhina, 21, mielenosoituksessa STT:lle Helsingin yliopistolla.

Helsingin yliopisto kielsi 17. marraskuuta järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä palestiinalaisalueiden tilanteeseen liittyvät mielenilmaukset.

Kiivaista iskulauseista ja ponnekkaista huudoista huolimatta tilaisuus on tähän mennessä sujunut poliisin mukaan rauhallisesti. Yliopistolla järjestystä valvoivat muutama poliisipartio sekä joitain yliopiston omia järjestyksenvalvojia.

Pieni ryhmä palestiinalaislippua kantaneita mielenosoittajia oli peittänyt kasvonsa palestiinalaishuiveilla siten, että vain heidän silmänsä näkyivät.

Järjestäjätahon mukaan protesteja oli myös määrä järjestää Meilahden, Kumpulan ja Viikin kampuksilla.

Presidenttipaneeli osuu samaan ajankohtaan

Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa järjestetään tänään samaan aikaan myös Maanpuolustuskurssiyhdistyksen syyskokous ja presidentinvaalipaneeli, mutta opiskelijat päättivät toteuttaa valtauksensa tästä huolimatta.

Sisäänkäyntiä Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuuteen kuitenkin muutettiin, jotta palestiinalaisia tukeneet mielenosoittajat eivät kohtaisi presidenttiehdokkaita.

Järjestäjätaho Students for Palestine Finland ei kuitenkaan sen mukaan tiennyt paneelista etukäteen.

Opiskelijat pitivät kuitenkin hyvänä, että Suomen ulkopolitiikan avainhenkilöt kuulevat heidän viestinsä ja ehkä pohtivat uudelleen kantaansa Israelin väkivaltaiseen toimintaan palestiinalaisalueilla.

Espoon Aalto-yliopistollakin protestoitiin

Myös Espoossa Aalto-yliopistolla järjestettiin tänään mielenilmaus palestiinalaisten puolesta. Asiasta kertoi järjestäjätaho Students for Palestine Finland tiedotteessaan.

Järjestäjien mukaan mielenilmaus alkoi kello 11. Järjestäjien sosiaalisen median mukaan opiskelijoita marssi protestina ulos luennoilta.

Aalto-yliopiston viestintäjohtaja Laura Aallon mukaan mielenilmaus on ollut pienimuotoinen ja rauhallinen. Paikalla on ollut muutamia kymmeniä ihmisiä. Mielenosoituksesta on tehty normaaliin tapaan ilmoitus poliisille.

Järjestäjien mukaan Aalto-yliopisto on kieltänyt kokoontumisen yliopiston edessä. Viestintäjohtaja Aallon mukaan syynä ovat liikenteeseen liittyvät syyt.

– Kohdassa on vilkas liikenne, jossa kulkee muun muassa pikaratikka. Alueella on myös poistumisteitä. Siksi pyysimme mielenosoittajia siirtymään toisaalle, viestintäjohtaja Aalto perustelee.

Järjestäjätahon mukaan yliopiston tiloissa olleet palestiinalaisia tukevat banderollit on myös poistettu useampaan otteeseen. Tiedotteen mukaan yliopisto tukee näyttävästi Ukrainan sodan uhreja ja opiskelijat ovat huolestuneita yliopiston epäjohdonmukaisesta linjasta eri mielenilmausten suhteen.

Miksi banderollit on poistettu?

– Aalto-yliopisto ei ota kantaa maailmanpoliittisiin asioihin. Ukrainan tilanne on erilainen, koska siihen on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöltä ohjeistus, miten yliopistojen tulee toimia. Esimerkiksi kaikki opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö Venäjän kanssa on lakkautettu, Aalto sanoo.

Sanna Raita-aho, Ayla Albayrak