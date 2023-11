Orpo: ”Tavallisia palestiinalaissiviilejä on suojeltava”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi haluaa toimia rauhan edistämiseksi Gazassa.

Orpo kertoi asiasta maanantaina puheessaan, jonka hän piti Suomesta luovutettujen juutalaisten muistotilaisuudessa Helsingissä. Suomesta luovutettiin yhteensä kahdeksan juutalaista natsi-Saksaan marraskuun 6. päivänä vuonna 1942.

Orpon mukaan Israelin valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Samalla Orpo kuitenkin sanoi Suomen korostavan humanitaarisen oikeuden merkitystä. Orpon mukaan tavallisia palestiinalaissiviilejä on suojeltava Gazassa ja apu heille on saatava perille.

Israelin ja terroristijärjestöksi luokitellun äärijärjestö Hamasin välinen konflikti on pahentunut rajusti sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin kuukausi sitten.