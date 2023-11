Pääkirjoitus: Saku Nikkanen teki järkiratkaisun – poliitikon kykyä ei mitata tehtävien määrällä

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) jättää pestinsä ja siirtyy valtuuston rivijäseneksi. Nikkanen ilmoitti päätöksestään maanantaina Salkkarin verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa. Artikkeli löytyy myös painetun lehden uutissivuilta tänään tiistaina.

Nikkanen on syksyn aikana huomannut, että kansanedustajan tehtävät vievät enemmän aikaa kuin hän eduskuntaan lähtiessään uskoi. Vielä heinäkuussa Nikkanen kertoi Salkkarin haastattelussa jatkavansa kaupunginhallituksessa, koska halusi ”viedä homman loppuun”. Sen jälkeen hän on joutunut priorisoimaan tehtäviään. Syksyllä kansanedustaja luopui myös paikastaan aluehallituksessa.

Nikkanen on kuvannut itseään ”koivistomaiseksi fundeeraajaksi”, joka ei pidä hätäisistä päätöksistä. Hän lienee pohtinut myös omaa tehtävänkuvaansa pitkään ja hartaasti.

Päätös kaupunginhallituksen jättämisestä on paitsi järkevä, myös ymmärrettävä. Tehtävien valikointi on välttämätöntä. Viisautta on huolehtia myös omasta ja perheen jaksamisesta.

Vaikka tarmoa riittäisi, kukaan ei pysty olemaan monessa paikassa samaan aikaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on edustustehtäviä ja velvollisuuksia, jotka menevät väistämättä päällekkäin parlamenttityön kanssa.

Poliitikon työn vaikuttavuus ei ole suoraan verrannollinen luottamustehtävien määrän kanssa. Nikkasen kannattaakin keskittää energiansa sinne, missä hänen työpanoksensa hyödyttää eniten salolaisia ja Salon seudun ihmisiä.

Tämän paikan hän katsoo olevan tällä hetkellä eduskunnassa, ja niin katsoivat myös äänestäjät kevään vaaleissa. Tämä ei tarkoita, etteikö Nikkanen pystyisi vaikuttamaan myös Salon kehitykseen valtuutettuna ja vaikutusvaltaisena paikallisena poliitikkona.

Salo toteuttaa vuodenvaihteessa organisaatiouudistuksen, jolla haetaan lisää dynaamisuutta kaupungin kehittämiseen. Demareilla on nyt velvollisuus etsiä Nikkaselle seuraaja, joka pystyy vastaamaan virkakunnan uuteen draiviin. Ehkä jopa kirittämään sitä.