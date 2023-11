Pääkirjoitus: Somerolla unohdettiin vanha neuvostoaikainen viisaus

”Luottamus hyvä, kontrolli parempi.” Neuvostojohtaja V.I. Leninin sanomaksi väitetty letkautus sopii hyvin syheröiseen vyyhteen, jota setvitään vielä pitkään somerolaisissa taloyhtiöissä. Salkkari on pitkin syksyä uutisoinut erilaisista väärinkäytösepäilyistä, jotka liittyvät somerolaiseen tilitoimistoon. Epäilykset heräsivät, kun toimistoon palkattu juristi alkoi penkoa työnantajansa papereita kesällä.

Sen jälkeen asioiden selvittely on uinut sellaisiin syvyyksiin, että ulkopuolisen seuraajan on vaikea pysyä enää kärryillä. Salkkari on uutisoinut tapauksen käänteistä tiiviisti, koska epäillyt väärinkäytökset ovat laajoja. Tapaus on poikkeuksellinen jopa valtakunnallisesti, joten sillä on epäilemättä yhteiskunnallista merkitystä. On silti syytä korostaa, että kaikki epäilyt ovat vasta epäilyjä. Poliisin esitutkintakin on vasta alkuvaiheessa. Tuomioita ei ole siis aiheen jaella.

Loppujen lopuksi koko sopassa on kyse luottamuksesta. Epäilyjen perusteella Somerolla on hoidettu taloyhtiöiden raha-asioita ikiaikaisiin henkilösuhteisiin nojaten. Asukkaat ovat luottaneet taloyhtiön päättäjiin. Nämä ovat luottaneet isännöitsijään. Ja pankki on luottanut kahden edellisen väliseen luottamukseen. Kun tässä ketjussa yksi lenkki katkeaa, kaaos on valmis.

Epäilemättä asiat ovat sujuneet pitkään mutkitta, mikä ei ole huono asia. Mutta luottamuksella on kääntöpuolensa. Yksikään osapuoli ei voi pestä käsiään.

Viime aikoina lehdessä on esitelty tapausta, jossa isännöitsijä ilmeisesti nosti pankista lainaa, vaikka taloyhtiön pöytäkirjoista puuttuivat allekirjoitukset eikä lainasummaakaan ollut kirjattu. Taloyhtiössä on ymmärrettävästi ihmetelty, miksi tällainen on mennyt pankissa läpi.

Taloyhtiöiden päättäjien on syytä katsoa myös peiliin. Heidän tehtävänsä on valvoa isännöitsijää.

Edelleen on auki, kuinka paljon asukkaat ovat kärsineet taloudellisia tappioita vuosien varrella. Jos siis osoittautuu, että tilitoimisto on syyllistynyt rikoksiin.

Asioiden selvittäminen on joka tapauksessa tuottanut valtavasti vaivaa ja huolta kaikille osapuolille. On nähty poikkeuksellisia tilanteita.

Taloyhtiöiden päättäjät ovat antaneet luottopankilleen ankaraa kritiikkiä. Vastaavasti Someron säästöpankin toimitusjohtaja hyökkäsi perjantaina julkaistussa mielipidekirjoituksessaan suoraan pankin asiakkaita, eli taloyhtiöitä vastaan.

Ydinkysymys kaiken takana kuitenkin on, että toimiiko nykyinen taloyhtiöjärjestelmä riittävällä tavalla. Suomessa asukkaat ovat järjestäytyneet tyypillisesti hoitamaan yhteisen talonsa asioita vapaaehtoispohjalta. Perinne on pitkä ja se on johtanut isännöitsijöiden korostuneeseen roolin.

On myös käynyt ilmi, että taloyhtiöiden pankkiasioiden hoidossa monia asioita ei säännellä tarkkaan, vaan menettelyt perustuvat hyviin tapoihin ja käytäntöihin. Se mahdollistaa lepsun valvonnan.

Tiedetään, että sekä taloyhtiöiden hallituksiin että isännöintialalle on vaikea löytää tekijöitä. Someron tapaus tuskin lisää niiden vetovoimaa.

Useimpien suomalaisten suurin sijoitus on edelleen oma asunto. On huolestuttavaa, että se nojaa järjestelmään, joka natisee liitoksissaan tällä tavalla.