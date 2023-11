Pääkirjoitus: Toivottavasti vanhoilta vaikuttajilta löytyy uusia visioita

Marraskuu on hyvä aika julkistaa kuntien budjetteja. Maailma on muutenkin harmaa, ja hämäryyden tiedetään jatkuvan. Kuntataloudessa on jo muutaman vuoden toistettu, kuinka tulevaisuus on sumun peitossa sote-uudistuksen ja koronan takia. Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen esitteli viime viikolla talousarvioehdotuksensa.

Salon väkiluku on ollut maltillisessa kasvussa, työllisyystilanne on hyvä, eikä yleisiä talouskasvun supistumisen merkkejä ole vielä näkyvissä.

Mutta. Tästä kaikesta huolimatta ensi vuoden talousarviota on taas valmisteltu epävarmuudessa. Sitä aiheuttavat talouskasvun supistuminen ja kuntien rahoituksen muutokset. Korhonen ennustaa, että jo vuodesta 2025 on tulossa alijäämäinen (SSS 11.11.).

Epävarmuudessa on eletty vähintään koronapandemian alusta alkaen. Epävarmuuteen on Salossa reagoitu varovaisuudella, ja kaupungin taloudellinen tilanne on nyt erittäin hyvä. Velkaa onmuihin kuntiin verrattunavain nimeksi, ja taseessa on ylijäämää mahdollisten heikompien vuosien katteeksi. Varovaisuus jatkuu kaupunginjohtajan esityksen perusteella myös ensi vuonna.

Kaupungin toimintaan haetaan kuitenkin uutta henkeä uudella organisaatiolla. Avainsana on elinvoima. Kaupunginhallitukselle perustetaan elinvoimajaosto, ja elinvoimajohtajaksi on jo valittu kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi. Vielä nimittämätön jaosto koostunee pitkälti hallituksen ja nykyisen kaupunkikehityslautakunnan jäsenistä.

Toivottavasti vanhoilla vaikuttajilla on vielä varastossa visioita, joita ei ole tähän mennessä esitetty. Joka tapauksessa heidän täytyy ratkaista, voiko jatkuvassa epävarmuudessa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko tehdä.

Elinvoima on sateenvarjo, jonka alla voi puuhata monenlaista. Kun käyttöön otetaan uusi sana, odotus on, että nähdään myös uusia tekoja. Vajoavan koulun ja sisäilmaongelmaisen päiväkodin korvaaminen uudelle koululla pitää toki palveluita yllä, mutta ei tuo uutta.

Kuluva valtuustokausi on edennyt Salossa tahmaisesti. Vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin koronan takia kesään, mikä hidasti alkuun pääsyä. Salossa elettiin myös viime vuoden kevääseen saakka ilman vakinaista kaupunginjohtajaa.

Sote-uudistus siirsi kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. Sekin on vaatinut sopeutumista.

Uusi kaupunkistrategia valmistui viime vuoden lopulla. Siihen on vedottu monessa yhteydessä, mutta budjetissa se huomioidaan ensimmäistä kertaa nyt. Strategia-Salo on muun muassa kiinnostava kansainvälinen kasvukaupunki.

Seuraavat kuntavaalit ovat keväällä 2025. Nykyisillä päättäjillä on vuosi aikaa toteuttaa hyväksymiään tavoitteita. Tähän mennessä heiltäkään ei juuri ole kuulunut kaupunkia kehittäviä, elinvoimaisuutta lisääviä avauksia.