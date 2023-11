Pääministeri Orpo ilmoituksessaan eduskunnalle: On merkkejä siitä, että tilanne itärajalla on pahenemaan päin

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on merkkejä siitä, että tilanne itärajalla on pahenemaan päin. Orpon mukaan ihmisiä on kuljetettu kohti pohjoisempia rajanylityspaikkoja.

Orpo sanoi rajaturvallisuutta koskevassa pääministerin ilmoituksessaan eduskunnalle, että Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, vaan pikemminkin avittaneet sitä. Orpon mukaan hallitus seuraa tilannetta tiiviisti ja tarvittaessa tekee lisää ratkaisuja.

Orpo kytki ilmoituksessaan itärajan tapahtumat Venäjän helmikuussa 2022 aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa ja sen aiheuttamaan Suomen turvallisuusympäristön merkittävään muutokseen.

– Nyt kohdattua itärajan välineellistettyä maahantuloa ja sen hallintaa tulee tarkastella tässä viitekehyksessä. Kansallisen vastauksen pitää olla selkeä ja vahva. Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomea ei voi horjuttaa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Venäjän pyrkimyksenä on ollut aiheuttaa eripuraa Euroopassa ja heikentää läntistä liittoumaa sekä kansainvälistä, sääntöpohjaista toimintaa. Suomen itärajan tapahtumat ovat hänen mukaansa yksi näytös tässä näytelmässä.

– Välineellistetty maahantulo on tyypillinen vaikuttamisen väline. Sen pyrkimyksenä voi olla suomalaisen yhteiskunnan horjuttaminen luomalla epävarmuutta ja aiheuttamalla yhteiskunnan jakautumista, Orpo arvioi.

– Yleisempi pyrkimys on heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle viemällä huomio pois Venäjän edelleen jatkamasta sodasta Ukrainassa.

”Ilkeyksiin on varauduttu”

Orpo muistutti, että Suomi huolehtii myös siitä, että kansainvälisen suojelun hakeminen Suomesta on mahdollista.

– Emme saa ajautua tilanteeseen, jossa ulkopuolisen painostuksen ja psykologisen vaikuttamisen seurauksena kansallinen turvallisuus ja ihmisoikeudet nähdään mustavalkoisesti toistensa vastakohtana ja keskustelu muuttuu jyrkäksi sisäiseksi vastakkainasetteluksi. Siitä hyötyisi vain ja ainoastaan Venäjä, eivät rajalle tulevat ihmiset emmekä me suomalaiset ja Suomessa asuvat ihmiset, Orpo painotti.

Hänen mukaansa Suomi on varautunut siihen, että sotilasliitto Naton jäsenenä Suomeen voi kohdistua erilaisia ilkeyksiä.

– Yllättyneitä emme ole. Meillä on sitkoa siihenkin, että tilanne voi kestää.

Orpo kiitteli eduskuntaa yhtenäisyydestä rajakysymyksessä.

– Kiitän oppositiopuolueita siitä tuesta, jota olette hallituksen päätöksille ja viranomaisillemme antaneet.

Tuomas Savonen