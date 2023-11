Pääministeri Orpo Ylellä itärajan tilanteesta: Suunta on huolestuttava, ilmiö on jatkumassa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi sunnuntaina, että Venäjällä kolmansien maiden kansalaisia ohjataan tälläkin hetkellä Murmanskin suuntaan ja on viitteitä siitä, että heitä ohjataan sieltä edelleen Inarin Raja-Joosepin ylityspaikalle.

– Suunta on huolestuttava. Tämä ilmiö ei ole loppumassa, vaan se on jatkumassa, Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Hän ei halunnut ennakoida Suomeen tulevina päivinä pyrkivien määrää eikä sellaista tietoa hänen mukaansa edes ole.

– Me haluamme tehdä lopun tästä ilmiöstä. Tämä ei ole hyväksi. Meidän tehtävämme on huolehtia Suomen rajaturvallisuudesta.

Kyse ensisijaisesti kansallisesta turvallisuudesta

Pääministeri korosti moneen kertaan, että kyse on välineellistetystä maahantulosta ja hybridivaikuttamisesta ja siksi kyse on ensisijaisesti kansallisesta turvallisuudesta eikä turvapaikkakysymyksestä tai maahanmuutosta.

– Jos tilanne pahenee, mihin viitteet näyttävät, niin kyllä me olemme valmiit silloin harkitsemaan sitä vaihtoehtoa, että koko itäraja suljetaan kaikelta rajaliikenteeltä ja turvapaikanhaku keskitetään muualle.

Orpo sanoi, että näin pitää voida tehdä kansallisen turvallisuuden ja rajaturvallisuuden nimissä.

Apulaisoikeuskansleri pysäytti vajaa viikko sitten itärajan rajoitustoimia tiukentavan hallituksen esityksen, koska siinä ei olisi riittävästi turvattu mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa. Orpo korosti nyt, että tuo arvio perustui senhetkiseen tilanteeseen ja tilanteen kehittymistä arvioidaan nyt hyvin tarkasti.

– Pystymme myös nopeasti tekemään päätöksiä kovemmista keinoista. Tällä hetkellä valmistellaan eri skenaarioiden mukaan päätöksiä, jotka olisivat nopeasti vietävissä läpi. Hallituksella on valmius vaikka päivittäin pitää kokouksia, jos tarve sitä vaatii.

Kaikkien taustat eivät selvillä

Orpon mukaan itärajan ilmiö pitää saada loppumaan myös siksi, ettei Suomi ole selvillä kaikkien maahantulijoiden taustoista, vaikka riskit tämän suhteen pyritäänkin minimoimaan.

– Onhan se aivan selvä, että jos vieraita ihmisiä Suomeen saapuu, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta jokaisen taustoja siinä kaivaa, ja totta kai se on turvallisuusriski.

Häneltä kysyttiin myös siitä, miten rajalla toimittaisiin, jos siellä tapahtuisi esimerkiksi jonkinlaisia rynnäköitä.

Orpo huomautti, että rajavartiolain mukaan tällaisiin tilanteisiin voidaan puuttua ja että viranomaiset pyrkivät estämään ja minimoimaan ilmiön lakien puitteissa.

– Jos on selkeästi välineellistettyä maahanmuuttoa, niin kuin nyt on, ja jos yritetään väkivalloin tulla, niin rajavartijat voivat sen silloin pysäyttää. Meillä on viranomaiset varautuneet myös joukkojen hallintaan yhteistoiminnassa.

Terhi Riolo Uusivaara