Padel Salossa: hiljaista vai buumin jatkumista? – ”Saa nähdä, miten pysyn mukana pelissä”, toteaa paikallinen lajihenkilö ennen viikonlopun suurehkoa turnausta

Salolaisesta padelista saisi halutessaan räväkän kriisiotsikon. Sisäkenttien määrä on vähentynyt viime vuodesta prosentuaalisesti paljon. Jäljellä olevat kentät Hanhivaarassa menevät tyhjäkäynnillä arkisin päiväsaikaan ja melko usein myös viikonloppuisin.

Täkäläinen lajikasvo Kushtrim Myftari heittäytyi pari vuotta sitten entistä enemmän padeliin ryhtymällä vetäjäksi Halikon Retail Parkiin avattuun Padel Club Finland Salo -halliin. Kuusi kenttää sisältänyt kokonaisuus suljettiin kuitenkin alle vuoden aukiolon jälkeen, ja Myftari palasi jo ennen sitä sairaanhoitajan työhönsä.

Ulkokentillä ei ole toistaiseksi ollut sisäkenttien veroista vetovoimaa. Myftari on ainoa valmentaja perustamassaan Gancho-nimisessä seurassa.

Ei siis hyvältä näytä.

Vai näyttääkö sittenkin? Hanhivaaran viisi nelinpelikenttää ovat arki-iltaisin enimmäkseen täynnä kello 17:n ja 21:n välisenä aikana. Tässä vaiheessa on syytä muistaa, että padel on ensisijaisesti nimenomaan nelinpeliä. Eli kun viisi kenttää on täynnä, merkitsee se kahtakymmentä pelaajaa.

Salossa pelataan OP Lounaismaa -liigaa, johon kuuluu yli 50 paria kahdeksassa tasolohkossa. Jo pelkästään se merkitsee yli sataa aktiivista pelaajaa.

– Sarja on merkittävä, Myftari painottaa.

Mies itse on edelleen tiiviisti mukana paikallisessa padelissa, vaikka leipä tuleekin siis tällä hetkellä pöytään suurimmaksi osaksi aiemmasta ammatista. Myftari perusti Gancho-osakeyhtiön, jonka nimi tulee yhdestä padelin lyönnistä.

Hiljattain perustettu Gancho ry ottaa vastuuta lajitoiminnan pyörittämisestä. Padelia on viime vuodet pelattu Salon Tennisseuran alaisuudessa, mutta SaTS on luopumassa lajijaostosta.

– Tilanne on samankaltainen kuin Forssassa. Siellä on ollut oma seura, mutta sen toiminnan hiipuessa pelaajista suurin osa siirtyi Ganchoon, Myftari kertoo.

Gancho osallistuu myös sarjapadelin nimellä kulkevaan kokonaisuuteen, joka vastaa käytännössä eri palloilulajien pääsarjoja ja divisioonia.

– Ganchosta on sarjapadelissa mukana kolme joukkuetta. Sekin on aika paljon, kun huomioi yksittäisen joukkueen isohkon pelaajamäärän, Myftari mainitsee.

– Padelin tilanne on oikeasti Salossa varsin hyvä, hän kiteyttää.

Myftari valmentaa itse kahtena iltana viikossa, on mukana erilaisten turnausten järjestämisessä ja hoitaa paljon osakeyhtiön ja ry:n juoksevia asioita. Toivemaailmassa valmentajia olisi tietysti enemmän.

– Se on seuraava tavoite samoin kuin junioritoiminnan kasvattaminen, Myftari linjaa.

Optimaalisessa tilanteessa mies itsekin ehtisi harjoitella nykyistä enemmän.

Salon kenttien määrää hän pitää nyt sopivana ja peilaa sitä myös koko maan tilanteeseen.

– Suomessa ei ole tullut enää tänä vuonna juurikaan uusia kenttiä, mutta olemassa olevien toiminta on terveemmällä pohjalla. Niitä omistavat pelaajat, jotka ovat lähteneet vetämään toimintaa. Esimerkiksi Turussa kaatui useampikin halli, mutta ne ovat nousseet uudelleen pystyyn.

– Kun Padel Club Finland Salo avattiin, ei ehkä huomioitu tarpeeksi sitä jo olemassa ollutta kapasiteettia Salon väkiluku huomioiden.

Toistaiseksi padel on Myftarin mukaan ollut Salossa selvästi enemmän sisä- kuin ulkolaji. Urheilupuistoon pystytettiin kesällä 2020 kolme ulkokenttää.

– Salossa on totuttu toistaiseksi siihen, että padel on talvilaji. Osin tämä johtuu Hanhivaaran optimaalisista olosuhteista, kun katto on korkealla. Sateelle alttiiden ulkokenttien käyttöaste ei ole ollut toivotulla tasolla, mutta oheispalveluja kehittämällä sitäkin on mahdollista nostaa, Myftari sanoo.

Viikonloppuna Hanhivaarassa 11 pelaajaa top-sadasta

Hanhivaarassa pelataan lauantaina ja sunnuntaina suurehko turnaus. Pelaajia on mukana yli 70, joista yksitoista löytyy Suomen ranking-listan sadan parhaan joukosta.

Kushtrim Myftarin ranking-sijoitus on 157.

– Saa nähdä, miten pysyn mukana pelissä, myös kilpailunjohtajana turnauksessa oleva Myftari naurahtaa.

Kasvanut pelin taso näkyy konkreettisesti Salon kaltaisissa turnauksissa.

– Pelin laadun nousu ja lajinomainen pelaaminen on lisääntynyt, kun monet tenniksestä siirtyneet pelaavat nykyisin enemmän padelia. Porukka pelaa nykyisin aika fiksusti – haasteena on vielä se, kuinka kauan pystytään toistamaan teknisesti vaikeita lyöntejä. On haastavaa yhdistää kovia ja hiljaisempia suorituksia, Myftari kuvailee.