Päivi Räsänen helpottunut ja kiitollinen Jumalalle syytteiden hylkäämisestä – ”Allekirjoitan edelleen sen, mitä olen sanonut”

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kertoo olevansa helpottunut ja iloinen sekä kiitollinen Jumalalle Helsingin hovioikeuden päätöksestä hylätä kaikki kolme häneen kohdistunutta syytettä. Päätös oli Räsäsen odotusten mukainen.

Tapauksessa oli kyse Räsäsen homoja koskeneista kirjoituksista.

– Olen todella helpottunut, iloinen ja kiitollinen Jumalalle. Olen kiitollinen lakimiehelleni ja hänen tiimilleen ja kaikille minua tukeneille, Räsänen sanoi tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa.

Räsäsen mukaan hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen.

– Hovioikeus on vahvistanut, että mikään tutkimuksen kohteena ollut kirjoittamani teksti – siis tviitti, pamfletti tai lausuntoni radio-ohjelmassa – ei täytä rikostunnusmerkistöä eivätkä siten ole lainvastaisia, Räsänen sanoi.

Räsäsen mukaan hovioikeus lisäksi totesi, että hänen lausumansa eivät ole solvanneet tai panetelleet homoseksuaaleja eikä hänen kirjoitustensa tarkoitus ollut homoseksuaalien loukkaaminen.

– Eli nämä Raamatun opetukset, joita olen pitänyt esillä, ovat laillisia, Räsänen sanoi.

– Ajattelen, että oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa, jatkoi Räsänen aiheesta myöhemmin.

Räsänen vastasi kysyttäessä, että käyttäisi yhä vastaavia ilmauksia, vaikka pitääkin pamflettia vuodelta 2004 vanhentuneena.

– Olen toki tämän prosessin aikana ja silloin jo heti alkuvaiheessa, kun nämä syytteet ilmenivät, käynyt huolella läpi sekä pamflettini että tuon tviitinkin lukenut moneen kertaan, ja kyllä allekirjoitan edelleen sen, mitä olen sanonut.

Raamatun opetukset hän allekirjoittaa edelleen täysin, mutta pitää pamflettia vanhentuneena.

– Lainsäädäntömme on muuttunut sen jälkeen, ja myös tieteellinen tutkimus on mennyt eteenpäin, että siitä voisi hyvin tehdä uudistetun painoksen.

Räsäsen mukaan sanavapautta tarvitaan juuri silloin, kun asioista ollaan eri mieltä.

Luottaa Raamatun opetuksiin avioliitosta

Räsänen mainitsi tiedotustilaisuudessa, että hovioikeuden päätös olisi heti lainvoimainen. Hovituomiosta on kuitenkin mahdollista hakea vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Räsäsellä on takanaan pitkiä poliisikuulusteluja ja oikeuden istuntoja.

– Kohdallani tämä neljä ja puoli vuotta kestänyt tutkinta on ollut kieltämättä aika raskas, se on sisältänyt totuudenvastaisia syytöksiä hyvin korkealta tasolta eli valtakunnansyyttäjän tasolta kirjattuja syytöksiä, paikkaansapitämättömiä.

Räsänen sanoi, ettei hyväksy kaikkia valtakunnansyyttäjän väitteitä hänen puheistaan.

– Esimerkiksi väitettiin useaan kertaan, että olisin pitänyt joitain ihmisiä alempiarvoisina kuin toisia ihmisiä, vaikka esimerkiksi tässä pamfletissani olen ihan suoraan kirjoittanut, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, sanoi Räsänen pitäen kädessään mukanaan olevaa pamflettia.

Prosessin alussa valtakunnansyyttäjänä oli Raija Toiviainen.

Räsänen sanoi, ettei hyväksy seksuaalivähemmistöjen loukkaamista tai panettelua tai solvaamista, uhkaamisesta puhumattakaan.

– Mutta itse myös edelleen luotan niihin Raamatun opetuksiin, että avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Vaikka meillä lainsäädännössä on tehty pienellä enemmistöllä toisenlainen ratkaisu, niin vakaumukseni ja näkemykseni mukaan kristillinen ihmiskuva lähtee siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja myös seksuaalisuus kuuluu tähän miehen ja naisen väliseen avioliittoon, sanoi Räsänen.

Valmis jatkamaan prosessia

Räsänen kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei osaa arvioida, aikooko valtakunnansyyttäjä hakea valituslupaa.

– Jos sitten kävisi niin, että tämä vielä jatkuisi, niin olen edelleenkin valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta myös korkeimmassa oikeudessa, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Räsänen vastasi seisovansa näiden hyvin syvästi oman vakaumuksensa ytimessä olevien Raamatun opetusten takana, tulipa sitten millaisia seuraamuksia tahansa.

Hän toivoo, että hovioikeuden päätös toimisi ennakkotapauksena ja tietynlaisena linjapäätöksenä.

– Tässä vaiheessa koen, että tämä taistelu ei ole ollut turhaa.

—

Juttua on korjattu klo 13.57: Toisin kuin jutussa aiemmin sanottiin Räsäsen kommenttiin pohjautuen, hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Todellisuudessa hovituomio tulee lainvoimaiseksi vasta, jos kukaan ei hae valituslupaa tai korkein oikeus hylkää valituslupahakemuksen.

Emmi Tilvis, Tuomas Savonen