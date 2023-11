Pallonmenetysten tulva kostautui Jazzille, Markkanen oli joukkueensa tehokkain 24 pisteellä

Lukuisat pallonmenetykset kostautuivat Utah Jazzille koripallon NBA:ssa, kun joukkue ei kyennyt kukistamaan Portland Trail Blazersia toista kertaa tällä kaudella. Jazz menetti pallon 24 kertaa, ja nuo virheet tuottivat vastustajalle 31 pistettä.

Pallonmenetysten määrä on Jazzin tämän kauden korkein, kertoo sanomalehti Deseret News ottelun numeroanalyysissään.

Portland Trail Blazers kukisti vieraansa 121–105 ja päihitti ensi kertaa tällä kaudella vastustajansa yli kymmenellä pisteellä. Runsas viikko sitten Jazz voitti Portlandin 115–99, mutta varhain torstaina Suomen aikaa osat kääntyivät.

– Menetimme pallon 16 kertaa jo ottelun ensimmäisellä puoliskolla. Olimme tauolla 20 pistettä tappiolla (luvuin 65–46), ja sellaisesta tilanteesta nouseminen on henkisesti kova urakka, sanoi Jazzin päävalmentaja Will Hardy NBA:n haastatteluvideolla.

Tappio oli Jazzille kirvelevä, sillä Portland otti vasta kauden neljännen voittonsa. Yhtä laiha on Jazzin voittosaldo, sillä joukkueella on runkosarjan 15 ottelusta 11 tappiota. Viimeksi pelaamistaan kymmenestä ottelusta Jazz on voittanut vain kaksi.

– Jokaisen on otettava lisää vastuuta, Hardy sanoi ja piiskasi itseäänkin parempaan.

Portland Trail Blazers katkaisi Jazzin kustannuksella kahdeksan ottelun tappiosarjansa. Joukkue oli voittanut viimeksi 3. marraskuuta.

Markkanen Jazzista ainoa yli 20 pistettä heittänyt

Lauri Markkanen oli 24 pisteellään Utah Jazzin ylivoimaisesti tehokkain, mutta sai joukkuekavereiltaan niukasti apuja. Jazzin pelaajista lähimmäs Markkasen pistemäärää pääsi Keyonte George, joka heitti tulokaskauden ennätyspisteensä 16 pistettä ja antoi lisäksi seitsemän koriin johtanutta syöttöä.

Markkanen sai tilastoihinsa pisteiden lisäksi kahdeksan levypalloa ja kolme riistoa. Hän pelasi vajaat 34 minuuttia.

Ottelun ykkösmies oli Portlandin Jerami Grant 30 pisteellään.

Jazz jatkaa ottelujaan viikonloppuna New Orleans Pelicansia vastaan. Ottelut pelataan sunnuntaina ja tiistaina Suomen aikaa.

Kaija Yliniemi