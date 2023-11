”Pankki antoi lainaa vaikka ainoa oikea tieto rekisterissä oli yhtiön osoite” – Someron Säästöpankki ei reagoinut myöskään taloyhtiöiden välisiin isoihin tilisiirtoihin

Somerolaisten asunto-osakeyhtiöiden edustajat ihmettelevät Someron Säästöpankin toimintaa taloyhtiöiden laina- ja pankkiasioiden hoidossa. Taloyhtiöitä isännöi useista rikoksista epäilty tilitoimisto, jonka toiminnan jälkiä yhtiöt edelleen selvittävät.

Kerrostaloyhtiön puheenjohtaja kertoo yhtiön saaneen parin vuoden aikana säästöpankista lainaa noin 150 000 euroa putki- ja ränniremontteihin. Samaan aikaan taloyhtiön kaikki tiedot olivat kaupparekisterissä väärin: hallitukseen ei oltu merkitty yhtään jäsentä ja isännöitsijän ja tilintarkastajan tiedot olivat virheelliset.

– Miten hemmetissä pankki voi antaa lainaa, kun taloyhtiön osoite on ollut ainoa asia, joka on ollut rekisterissä oikein? On se aika kummallista, että kaikki pankkiasiointi on sujunut kuin vettä vaan, vaikka viralliset rekisteritiedot ovat olleet retuperällä vuosikausia, viime kesänä asunto-osakeyhtiön puheenjohtajaksi valittu osakas huomauttaa.

Saman kerrostaloyhtiön tilillä oli viime vuonna poikkeuksellista rahaliikennettä. Yhtiön tilille siirrettiin toiselta kerrostaloyhtiöltä 18 900 euroa. Neljän kuukauden kuluttua sama summa siirtyi toiseen suuntaan.

– Voisi kuvitella, että taloyhtiöiden välisiin lähes 20 000 euron tilisiirtoihin olisi pankissa kiinnitetty huomiota ja alettu kysellä taustoja. Pankki ei kuitenkaan reagoinut mitenkään. Jos myyn vanhan auton 5 000 eurolla ja laitan rahat tilille, kyselee pankki heti rahojen alkuperää, puheenjohtaja huomauttaa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen entinen puheenjohtaja kertoo taloyhtiön tilille tulleen rahasiirron ajoittuneen kerrostalon ränniremonttiin.

– Puhuimme taloyhtiön hallituksessa isännöitsijälle siitä, että ränniremontin laskuihin pitää ottaa lainaa. Yhtiö oli ottamassa muutenkin lainaa putkiremonttiin. Isännöitsijä ilmoitti, että laskut ovat hoidossa. Me taas ihmettelimme, että miten voi olla, kun taloyhtiön tilillä ei ollut rahaa. Rikosepäilyjen myötä selvisi, että isännöitsijä hoitikin rännilaskun lainaamalla rahaa toiselta taloyhtiöltä, hän huomauttaa.

Isännöitsijä siirsi myöhemmin 18 900 euron ”lainan” takaisin taloyhtiölle, jolta raha oli otettu. Samaan aikaan kerrostaloyhtiön tililtä siirrettiin 6 000 euroa isännöintiä hoitaneelle tilitoimistolle.

– Tämä raha on edelleen kadoksissa, hallituksen puheenjohtaja sanoo.

Kyseisen kerrostaloyhtiön pankkiasioiden hoito on viety myös Finanssivalvonnan käsittelyyn. Taloyhtiöiden asioita selvittävä lakimies Juho Eloranta on tehnyt asunto-osakeyhtiön puolesta Finanssivalvonnalle tutkintapyynnön Someron Säästöpankin toiminnasta kyseisen yhtiön osalta.

Eloranta huomauttaa tutkintapyynnössä, että Someron Säästöpankki on laiminlyönyt asiakkaansa tunnistamista koskevat velvollisuutensa useiden vuosien ajan.

– Säästöpankki on tarjonnut täydet pankki- ja rahoituspalvelut asunto-osakeyhtiölle, vaikka kaupparekisterin tiedoissa yhtiön hallituksessa ei ole ollut yhtään jäsentä, Eloranta toteaa.

Eloranta nostaa esille myös asunto-osakeyhtiöiden väliset tilisiirrot.

– Ei ole mitään syytä, miksi taloyhtiöt siirtäisivät rahaa toisilleen. Kaikki nämä asiat nostavat esille kysymyksen Someron Säästöpankin riskienhallintaprosessin ja valvonnan toimivuudesta.

Kyseisellä asunto-osakeyhtiöllä ei ole kaupparekisterin mukaan edelleenkään yhtään hallitusjäsentä. Viimeinen hallitusjäsen poistettiin kaupparekisteristä patentti- ja rekisterihallituksen toimesta, koska henkilö oli menehtynyt. Taloyhtiötä on isännöinyt vuodesta 2012 kavalluksista ja rikoksista epäilty somerolainen tilitoimisto.

– Kaupparekisterin tietoja ei ole päivitetty vuosiin. Luotimme isännöitsijään, mutta hän ei tehnyt ensimmäistäkään ilmoitusta kaupparekisteriin yhdentoista vuoden aikana, kerrostaloyhtiön entinen puheenjohtaja kertoo.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on ilmoitettu taloyhtiön tilintarkastajaksi kaupparekisteriin jo vuonna 2009. Tieto kaupparekisteriin tehdystä merkinnästä paljastui, kun osakas valittiin kesällä asunto-osakeyhtiön puheenjohtajaksi (SSS 12.10). Osakas ei tiennyt itse merkinnästä mitään.

– Nyt on selvinnyt, että alun perin väärän merkinnän tilintarkastajasta on tehnyt toinen somerolainen tilitoimisto vuonna 2009. Merkintä löytyy kaupparekisteristä edelleen, sillä patentti- ja rekisterihallituksen pyyntö sen poistamisesta on mennyt toimiston väärään osoitteeseen, Juho Eloranta huomauttaa.

Eloranta ei pysty ilmoittamaan asunto-osakeyhtiön uutta puheenjohtajaa kaupparekisteriin ennen kuin virheellinen tieto tilintarkastajasta poistuu.