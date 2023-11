”Lapselle tekee hyvää kuulla kehuja vanhemmalta” – SalPan suosittu Perhefutis palkittiin Vuoden Lapsellinen Teko -diplomilla

Salon Pelastakaa Lapset ry jakoi keskiviikkona Vuoden Lapsellinen Teko -palkinnon Salon Palloilijoiden Perhefutikselle.

– Olemme kuulleet paljon positiivista SalPan perhefutiksesta. Erityisen hienoa konseptissa on se, että siinä lapsi ja aikuinen viettävät perheen yhteistä aikaa ja luovat pohjaa myöhäisemmälle liikkumiselle, Salon Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Eva Castrén kertoi.

– Vaikka diplomissa lukee ”SalPan perhefutis”, niin iso osa palkinnosta kuuluu perhefutiksen ihanalle ja lämpimälle ohjaajalle, varhaiskasvatuksen ammattilaiselle Henni Vuoriselle, Castrén tähdensi.

Vuoden Lapsellinen Teko -diplomi jaetaan lasten oikeuksien viikon tienoilla. Tänä vuonna viikon teemana oli ”lapsella on oikeus hyvinvointiin”. Salossa palkinto jaettiin vasta toista kertaa.

SalPan perhefutis on tarkoitettu 2–3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen tai vaikka kummivanhemmille. Konsepti on Palloliiton ja se on pyörinyt suuremmissa kaupungeissa jo pidempään.

Vuorisen mukaan 45 minuutin vuoron struktuuri pysyy kerrasta toiseen melko samana.

– Lapsi ja vanhempi leikkii ohjatusti. Opettelemme perusliikuntataitoja, ohjeiden kuuntelua, lukuja, laskemista, muotoja ja värejä. Leikin kautta, Vuorinen korostaa.

– Perhefutis on myös vuorovaikutuksen tukemista. Lapselle tekee hyvää kuulla kehuja vanhemmalta.

Vuorinen korostaa, ettei hän ole jalkapallovalmentaja.

– En missään nimessä! Toimin ilon välittäjänä.

– Perhefutiksessa kaikki kaikessa on laadukas vetäjä. Onneksi ehdimme tehdä Hennin kanssa jo jatkosopimuksen, SalPan toiminnanjohtaja Otto Tapanainen nauraa.

Kahden kesän ajan Paukkulassa pyörinyt SalPan perhefutis on ollut suurmenestys.

Jo avauskesänä siihen osallistui yli 20 perhettä käytännössä nollamarkkinoinnilla. Viime kesänä ilmoittautuminen jouduttiin sulkemaan heti ensimmäisen kerran jälkeen, kun tila kävi liian ahtaaksi. Kaikkiaan mukana oli 35 perhettä.

– Ensi vuodelle tavoitteena olisi saada kaksi ryhmää, koska emme haluaisi käännyttää ketään, Tapanainen kertoo.

– Kaksi ryhmää ja kompaktimpi ryhmä koko olisi laadunkin kannalta parempi, Vuorinen myöntää.

SalPa on noin 630 rekisteröityneellä pelaajalla Salon ylivoimaisesti suurin lajijaosto. Viime vuosina SalPa on panostanut merkittävästi alle kouluikäisten toimintaan, sillä 2–3-vuotiaille tarkoitetun Perhefutiksen lisäksi seurassa pyörii 4–5-vuotiaille tarkoitettu Futisleikkikoulu.

Parhaimmillaan (tai pahimmillaan) Paukkulan kentällä onkin ollut yli sata salolaislasta, kun Perhefutis, leikkikoulu sekä nuorimman ikäluokan harjoitukset ovat pyörineet samaan aikaan.

SalPassa panostus alle kouluikäisiin on nähty kannattavana. Harrastuksen ensikontaktin lisäksi varhaistoiminnan avulla lasketaan kynnystä sekä uusia ikäkausijoukkueiden käynnistämiseen sekä talkoolaisten houkutteluun.

Palloliitto näkee Perhefutiksen hyötynä myös seuran elinvoiman takaamisen, mikä on erittäin oleellista Salon kaltaisessa pienenevien ikäluokkien kaupungissa.

– Jos Salossa olisi futishalli, Perhefutis voisi pyöriä läpi vuoden, kuului Vuorisen terveiset päättäjille.