Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kiistää, että valiokunta olisi taipunut professorien kritiikin edessä

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemä esityslistamuutos herätti tiistaina huomiota eduskunnassa valiokunnan toiminnasta viime päivinä käydyn vilkkaan julkisen keskustelun jälkeen.

Perustuslakivaliokunta muutti torstaisen kokouksensa esityslistaa, jolle ilmestyi valtiosääntöasiantuntijoiden lisäkuuleminen. Kuulemisen yhteydessä keskustellaan hallituksen kaavailemien sosiaaliturvan heikennysten yhteisvaikutuksesta.

Perustuslakiasioihin perehtyneet oikeustieteilijät moittivat lauantaina Helsingin Sanomissa perustuslakivaliokuntaa siitä, että se käsittelee hallituksen esittämiä sosiaaliturvan leikkauksia erikseen, minkä vuoksi niiden yhteisvaikutusten oikeudellinen arviointi jää puutteelliseksi.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson moittivat viikonloppuna pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta ja perustuslakivaliokuntaa sosiaaliturvan heikennysten yhteisvaikutusten arvioinnin laiminlyömisestä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) kiistää, että ylimääräinen asiantuntijakuuleminen olisi seurausta valtiosääntöasiantuntijoiden viime viikonloppuna esittämästä kritiikistä.

– Tämä valiokunnan päätös, että jatketaan vielä kuulemisia, ei johtunut joidenkuiden valtiosääntöprofessorien ulostuloista. Valiokuntaan ei kerta kaikkiaan tule voida julkisuuden kautta vaikuttaa. Tämä koskee ihan kaikkia valiokunnan ulkopuolisia tahoja, niin eduskunnassa kuin sen ulkopuolellakin, Vestman sanoi STT:lle.

Vestmanin mukaan valiokunnan kokousten esityslistoihin lyhyelläkin varoitusajalla tehtävät muutokset ovat tavallisia. Hän muistuttaa myös, että perustuslakivaliokunta jatkaa torstaisen kuulemisen jälkeen sosiaaliturvaleikkausten käsittelyä erillisinä asioina eikä esimerkiksi valmistele niistä yhtä yhteistä lausuntoa.

Honkonen syyttää STM:ää

Perustuslakivaliokunnan jäsen Petri Honkonen (kesk.) piti Helsingin Sanomien haastattelussa pääsyyllisenä kiistaan sosiaali- ja terveysministeriön ”todella surkeaa lainvalmistelua” ja sitä, ettei ministeriö tuonut sosiaaliturvaleikkauksia yhdellä hallituksen esityksellä eduskuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ei halua puuttua millään lailla perustuslakivaliokunnan keskeneräiseen työhön, mutta muistuttaa, että sosiaaliturvalakien yhteisvaikutukset on arvioitu kattavasti ja arvio on myös toimitettu eduskunnalle budjetin antamisen yhteydessä.

Honkosen näkemykselle siitä, että sosiaaliturvaleikkaukset olisi pitänyt yhdistää yhdeksi hallituksen esitykseksi, Grahn-Laasonen ei lämpene.

– Se, että kaikki budjettilait toimitettaisiin yhtenä hallituksen esityksenä, olisi poikkeuksellista. En muista nähneeni vastaavaa. Budjettilait toimitetaan budjettiaikataulussa. Kun kyse on asumistukea koskevista esityksistä niin se on oma hallituksen esitys. Samoin indeksijäädytykset ovat yksi hallituksen esitys. Se on normaali eduskunnan budjettiprosessi, Grahn-Laasonen sanoi STT:lle eduskunnassa.

Kolme lakiesitystä käsittelyssä

Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä on kolme sosiaaliturvan leikkauksia koskevaa lakiesitystä, jotka käsittelevät asumistuen heikennyksiä, sosiaalietuuksien indeksijäädytyksiä ja työttömyysturvan heikennyksiä.

Pisimmällä on asumistuen muutoksia koskeva lakiesitys, josta valiokunnalla on jo lausuntoluonnos. Vestman arvioi, että asumistukia koskeva lausunto valmistuu torstaina. Kahden muun esityksen käsittely saadaan Vestmanin mukaan päätökseen viimeistään ensi viikon alkupuolella.

Tuomas Savonen