Salon elinvoimajohtajana tammikuussa aloittavalta Mika Mannervedeltä kysyttiin 50-vuotishaastattelussa vuonna 2018, miten Saloa pitäisi hänen mielestään kehittää.

– Lisää työpaikkoja ja asukkaita, tässä järjestyksessä, kuului miehen vastaus.

Vastaus on vajaat kuusi vuotta myöhemmin sanasta sanaan sama. Mannerveden mukaan työpaikka on edelleen ihmiselle se suurin ja todennäköisin syy kotipaikan vaihtoon.

– Kaupunkimarkkinointi yksinään on harvoin syy kenenkään muuttoon. Se voi ratkaista, jos ihminen on jo päättänyt muuttaa, ja miettii, että minne.

Salon väkiluku on laskenut toistakymmentä vuotta tasaisesti. Tänä vuonna luvut näyttävät pitkästä aikaa plussaa, mutta kasvua selittävät lähinnä ukrainalaiset sotapakolaiset.

Salon tilanne on hankala, vaikka kaupunki sijaitsee Etelä-Suomen kasvukolmiossa. Isot kaupungit vetävät väkeä suhdanteista huolimatta.

Työn perässä muuttokin on vähentynyt. Turussa opiskellut opettaja ei enää lähde perustamaan perhettä ja rakentamaan hartiapankilla taloa Saloon. Hän on juurtunut Turkuun, saanut ystäviä ja nauttii isomman kaupungin kulttuuri- ja tapahtumatarjonnasta. Salossa on helppo käydä töissä päiväseltään autolla tai junalla.

– Miten saadaan ihmiset muuttamaan töiden perässä? Pitää pyrkiä vastaamaan siihen, että arki täällä vastaa odotuksia. Palvelut, asuinympäristö, perusedellytykset, asuntoja ja tontteja, Mannervesi luettelee hyvinkin arkisia asioita.

– Aika perustyötähän tämä on. Ei ole mitään poppakonsteja, hän lisää.

Työpaikkoja tarjoavat yritykset, joiden toimintaa kaupunki osaltaan mahdollistaa ja tarvittaessa luvittaa.

Salo uusii vuodenvaihteessa organisaatiotaan siten, että nykyinen kaupunkikehityspalvelut jaetaan elinvoima- ja teknisiin palveluihin.

Elinvoimapalvelut kasataan omaan jaostoonsa kaupunginhallituksen alaisuuteen. Siihen kuuluvat elinkeinopalvelut, maankäyttöpalvelut ja rakennus- ja ympäristöpalvelut.

Mika Mannervesi uskoo, että uudistuksen jälkeen kaupungin on mahdollista reagoida yritysten hankkeisiin nykyistä nopeammin.

– Vaikka toimialajohtajalla ei ole mahdollisuutta eikä lupaa puuttua esimerkiksi lupa- ja valvontapuolen toimintaan itsenäisenä viranomaisena, hankkeen toteuttamiseen liittyvän prosessin voisi olettaa olevan sujuvampi, kun prosessi on organisaation näkökulmasta saman toimialan sisällä, hän päättelee.

Lisää värejä ja pensseleitä palettiin tulee, kun valtio siirtää vastuun työllisyyspalveluista kunnille vuoden 2025 alussa.

– Sitten varmasti alkaa tulla niitä kaivattuja uusia avauksiakin, Mika Mannervesi ennustaa.

Halikon teknisenä johtajana ennen uutta Saloa toiminut Mannervesi muistelee, miten Joensuun kartanon omistaja Björn Wahlroos oli Halikon kunnan ja yrittäjien vieraana. Häneltä oli kysytty, miten kunta voisi edistää yrittäjyyttä.

– Ettei kauheasti asetettaisi esteitä, vastaus oli kuulunut.

Periaate on Mannerveden mielessä edelleen. Kaupunki ei halua estellä yrittäjiä, mutta toisaalta se ei koskaan kykene yritysten vauhtiin.

Mannervesi toteaa, että on vaikea ajatella, että kaupungintalolla keksittäisiin jotain uutta, jota elinkeinoelämä ei olisi jo ajatellut.

– Ei pidä yrittää keksiä kaikkea itse, vaan pitää olla mukana porukoissa, joissa ajatuksia heitellään, hän päättelee.

– Toisaalta kaupungin täytyy koettaa huolehtia omalla toiminnallaan, että riittävän moni näkökohta tulee huomattua ajoissa. Hankaluuksia tulee, jos toiminta pääsee alkamaan ja vasta sitten huomataan, että tästähän aiheutuu haittaa jollekulle.

Elinvoima nousee Salon tärkeysjärjestyksessä

Hyvinvointialueiden perustaminen on pistänyt kunnat miettimään, miten elämä järjestetään ilman laajaa ja tarkasti säädeltyä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Salo nosti elinvoiman sijaansa ylemmäs uudessa kaupunkistrategiassaan. Elinvoima saa kaupungin johtoon uuden jaoston, ja Mika Mannervesi siirtyy siitä vastaavaksi toimialajohtajaksi.

Tekniset palvelut erotetaan omaksi toimialakseen, ja siihen haetaan avoimella haulla oma toimialajohtaja.

Salon säästövuosina kaupungin johdossa yhdisteltiin tehtäviä ja karsittiin hallintoa. Sen seurauksena kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervedellä on ollut jo vuosien ajan paljon töitä. Hän sanoo joutuneensa välillä priorisoimaan ankarasti ja ”joskus juoksemaan kuin sähköjänis”.

– Se, että toimiala nyt jaetaan elinvoimajohtajalle ja tekniselle johtajalle, mahdollistaa kummallekin toimialalle tärkeiden perustehtävien hoitamisen. Välillä pitäisi olla aikaa myös ajatella.