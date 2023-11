Peura hyppäsi pertteliläisnaisen auton konepellille kuin tyhjästä – eniten rytisee marraskuussa, viimeksi kolarimäärä harppasi ennätykseen

Valkohäntäpeura törmäsi pertteliläisen Elina Koivunen-Sundströmin maastoautoon ja kierähti konepellin kautta ojaan kuin tyhjästä viime vuonna.

– En ehtinyt edes jarrupoljinta painaa, säikähdin vasta myöhemmin, hän kertoo.

Halikossa 110-tiellä sattunut kolari ajoittui tilastolliseen huippuvuoteen. Salon peurakolarimäärät ampaisivat uuteen ennätykseensä, josta koko vuodeksi jaettuna kolareita riitti enemmän kuin yksi vuorokautta kohden.

Valkohäntäpeurojen (valkohäntäkauriiden) kolaritilastot näyttävät vain kiihtyvää kasvua Salossa viime vuoteen asti. Määrä nousi 485:een, kun viisi vuotta aiemmin kolareita sattui 318.

Viidessä vuodessa peurakolareiden määrä on kivunnut joka vuosi ylöspäin ja ylittänyt 400 kolarin rajapyykin jo vuonna 2020.

Tämä vuosi tuonee kuitenkin helpotusta riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin arvion mukaan.

– Nyt on nähtävissä pientä laskua, Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö ennakoi.

Hermansson sanoo, että myös Riistakeskus tilastoi hirvieläinkolarit suurriistan virka-apupyyntöjen perusteella. Tämän vuoden tilastoissa on jo nähtävissä pientä laskua edeltävään huippuvuoteen.

– Tuntuu siltä, että kanta on kääntynyt laskuun.

Tämän odotetaan heijastuvan kolarimääriin, mutta myös saaliisiin.

– Vuosi 2021 oli ennätysvuosi, mutta viime vuonna saalismäärä laski karvan verran.

– Jo nyt näyttää siltä, että saalismäärä laskee.

Hermansson sanoo, että kannanarvio ennakoi myös pientä laskua saalismääriin, mutta eroja on alueittain, kuten esimerkiksi Salossa. Hermanssonin mukaan valkohäntäpeurojen kanta on kasvanut vielä Salon pohjoisosissa, mutta eteläosissa kanta on vähän taantunut.

LähiTapiola Etelän korvauspuolen tilastot kertovat hiukan erilaisesta tilanteesta, joskin vakuutusyhtiön alue on Saloa laajempi.

Joka tapauksessa peurakolareissa ei tähän mennessä näy merkittävää muutosta edeltävään vuoteen. Tänä vuonna onnettomuuksia on tapahtunut lokakuun loppuun mennessä 220, kun viime vuoden vastaava luku oli 216.

– Meidän tilaston mukaan pahimmat kuukaudet hirvieläinvahingoissa ovat marras-, joulu- ja tammikuu, kertoo korvausjohtaja Tomi Rintala.

Vahinkotapauksia on kirjattu vakuutusyhtiön alueelle viime vuonna eniten tammikuussa. Sama tilanne on ollut tänä vuonna tähän asti nähtävissä tapauksissa.

Kolaritapauksia oli viime vuoden puolella tammikuussa 67, marraskuussa 55 ja joulukuussa 58. Tämän vuoden tammikuun luku on 58 kappaletta.

– Rauhallisimmat kuukaudet ovat huhti- heinäkuu, Rintala kertoo.

Tilastokeskuksen luvuissa peurakolaripiikki sattuu marraskuulle. Esimerkiksi Salossa sattui viime marraskuun aikana yhteensä 110 peurakolaria.

– Se johtuu valkohäntäpeurojen kiima-ajasta, mikä näkyy myös kolareissa. Aikuisia uroksia on marraskuussa eniten, Hermansson selittää.

Valkohäntäpurojen ohella kolareita sattuu Salossa myös metsäkauriiden kansa, mutta paljon vähemmän.

– Salossa on suhteellisen hyvin ilveksiä ja myös susia, joten metsäkauriita on enemmän taajamien läheisyydessä, esimerkiksi omakotitalojen pihoilla.

Tilastokeskuksen kolaritilastoissa metsäkauriit olivat kaukana peurakolariluvuista. Viime vuonna kauriskolareita tilastoitiin yhteensä 163, marraskuussa 25.

”Ilman pitkiä lisävaloja kolareja olisi tullut enemmän”

Peuran kanssa viime vuonna kolarin ajanut Elina Koivunen-Sundström korostaa auton valojen merkitystä.

– Minulle olisi tapahtunut peurakolareita enemmän ilman pitkiä lisävaloja.

Hän kiittelee lakiuudistusta, joka salli lisävalojen asentamisen autoon.

Mainittuja valoja hän ei tosin viime vuoden kolaritilanteessa voinut käyttää, mutta kertoo työnsä vuoksi ajavansa paljon hämärässä ja pimeässä.

– Pitkien lisävalojen ansiosta olen havainnut peurat etukäteen.

Viime vuoden kolari sattui alueella, jossa ei ollut katuvalaistusta. Koivunen-Sundström ajoi 110-tietä Saloon päin, kun ennen Halikon asemanseudun teollisuusalueelle kääntyvää risteystä vastaan tuli auto ja hän joutui laittamaan lyhyet valot.

– Olin juuri vaihtamassa takaisin pitkiä, kun peura tuli konepellille, pyörähti ojaan ja nilkutti pois.

– En ehtinyt edes jarrupoljinta painaa.

Koivunen-Sundström ajoi lähipysäkille Riikin baarin kohdalla ja tarkisti, mitä oli tapahtunut.

– Etusäleiköstä oli jalat menneet läpi, lamppuja oli rikki, konepelti vääntynyt, hän luettelee.

Hän soitti ensin 112:een, josta luvattiin hoitaa suurriistan virka-apupyyntö peuran tavoittamiseksi.

Sen jälkeen Koivunen-Sundström asioi vakuutusyhtiön kanssa ja sai luvan ajaa auton korjaamolle.

– Säikähdin vasta jälkikäteen, hän kertaa tapahtumia.

Paikka, jossa onnettomuus tapahtui, oli Koivunen-Sundströmille tuttu. Hän ei koskaan aiemmin ollut havainnut siinä peuroja.

Näkyvyys oli yleensä myös hyvä, mutta nyt kohdalla oli tilapäisesti isoja maa-aineskasoja, joiden takaa eläin näytti tulleen.

Kolari oli ensimmäinen peuran kanssa, mutta läheltä piti -tilanteita on ollut aiemmin. Jopa hevoskuljetusvaunua vetäessä huonossa ajokelissä valkohäntäpeura tai metsäkauris on hypännyt konepellin yli, mutta ilman vaurioita.