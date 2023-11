Pikkujoulut ovat viimevuotista suuremmat, ja Ismokin saapuu Saloon – katugallupin vastaajat kertovat suunnitelmistaan

Parhaillaan käynnissä oleva pikkujoulukausi näyttää vauhdikkaalta ja viimevuotista paremmalta.

Tämä kuva syntyy Salon Seudun Sanomien haastattelemien ravintola- ja viihdealan ammattilaisten puheista.

– Marraskuu näyttää tosi hyvältä ja toki myös joulukuun ensimmäiset viikonloput, kuvailee pikkujoulumeininkiä asiakkuuspäällikkö Marja Pekola Suur-Seudun Osuuskaupan SSO:n matkailu- ja ravitsemuspalveluista.

Pekola on tyytyväinen siihen, että Salossa on tarjolla ravintolashow-esityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia. Ne kaikki satavat myös ravintoloiden laariin.

– Siinä ohessa halutaan totta kai lähteä vähän myös juhlimaan ja syömään. Se on tosi kiva, kun on juhlamieltä ja ihmiset ovat pukeutuneet.

Pekola sanoo, että iltaisin syömään mielivien on hyvä tehdä pöytävaraus etukäteen.

– Illoissa voidaan olla tilanteessa, että paikkoja ei oikeastaan enää ole.

Pekolan kokemuksen mukaan yritysten panostus pikkujouluihin on viime vuosina vähentynyt. Yritysten väkeä käy paljon esimerkiksi päiväsaikaan joululounaskattauksissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin liikkeellä on enemmän itse maksavia juhlaseurueita.

– On pariskuntia ja kaveriporukaita. Ryhmiä, jotka juuri käyvät konserteissa ja sellaisissa.

Pekolan arvion mukaan pikkujouluhulinat tärähtävät täyteen vauhtiin ensi viikonloppuna ja kuumin sesonki jatkuu pari kolme viikkoa.

Teatteri Provinssi iskee pikkujoulukauteen kolmella areenalla: teatterin päänäyttämöllä, Musinessa ja Salohallissa.

Sesongin numerot vaikuttavat jo nyt mukavilta, sanoo teatterijohtaja Seppo Suominen.

– Pikkujoulukausi näyttää paremmalta kuin viime vuonna. Lipunmyynnin tuntuma on, että ryhmiä on nyt liikkeellä selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Provinssissa myydään jo osittain ei oota: Ravintola Musinessa pyörivän Hei, me revytään! -revyyn tulevista näytöksistä osa on täynnä.

Myös pikkujoulusesongin ytimeen ajoitettu Ismo Leikolan Sanomista –kiertueen keikka Salohallissa on myynyt vikkelästi. Esitys on 1. joulukuuta, mutta siihen on myyty jo 1 600 lippua. Paikkoja on 2 200.

– Me olemme jo nyt tyytyväisiä siihen. Mutta sekin on realistinen ajatus, että sali myydään täyteen.

Leikola on vieraillut monet kerrat Provinssin päänäyttämöllä, jonka katsomoon mahtuu 350 henkilöä. Salin saaminen täyteen on aika paljon helpompaa kuin Salohallin täyttäminen.

– Salohalliin ei voi ottaa kuin staroja, sanoo Suominen ja muistelee samalla Leikolan ensimmäistä keikkaa Provinssissa. Silloin Leikola oli uransa alussa ja katsojia saapui paikalle 32.

Provinssin ohjelmistossa on muutamia varta vasten pikkujoulusesonkiin ajateltuja esityksiä. Joulukuussa lavalla nähdään muun muassa Osmo Ikosen, Lenni-Kalle Taipaleen ja Joonas Kaikon Joulurieha -konsertti, joka koostuu joulumusiikista.

Ravintolatoimintaa Rikalanmäellä ja Wiurilassa pyörittävä yrittäjä Eija Halkilahti on hänkin tyytyväinen näkymiin.

– Tosi hyvältä näyttää, hän summaa.

– Ulkopuolisiakin catering-keikkoja on muutama, mutta enempää ei pystyisi edes tekemään.

Halkilahti sanoo, että pikkujoulukauden kuumimmat päivät osuvat marraskuun viimeiseen ja joulukuun ensimmäiseen viikonloppuun.

– Tosin meillä oli jo marraskuun 3. päivänä monta pikkujouluryhmää.

Halkilahti arvioi, että pikkujoulujen käsite on laajentunut: pikkujoulut toimivat myös työpaikkojen tyky-päivänä, ja samalla sesonkiaika pitenee. Koronakaan ei enää hidasta pikkujoulujen viettoa.

– Ryhmävarauksiin koronatilanteella ei ole ollut vaikutuksia, mutta tietysti yksittäisten henkilöiden peruutuksia tulee.

Myös Rikalanmäellä pyörii joulushow, mutta jäljellä oleva esitys on loppuunvarattu.

Teksti: SSS/Suvi Kulla

Gallup: Vietätkö pikkujouluja?

Teksti: SSS/Moona Nieminen

Satu Juvankoski ”Vietän. Työporukkani tekee virkistysmatkan Tartoon tänä viikonloppuna. Sen lisäksi minulla on Onnenperän Ratsastajien hallituksen pikkujoulut tammikuussa, joissa on luvassa ruokailua ja palaveri. Aion myös viettää ystäväporukan kanssa pikkujouluja Mathildedalissa. Minulle pikkujoulut merkitsevät ajanviettoa ystävien kanssa, överijuhliminen ei ole oma juttuni.”

Henri Enberg ”Vietän firman pikkujouluja. Menemme Astrum-keskukseen keilaamaan. Ilmoittautuminen pikkujouluihin alkoi tänään ja juhlat ovat kuukauden päästä.”

Tommi Hyrkäs ”En vietä, sillä aikataulut eivät antaneet myöden pikkujouluille. Minulla olisi ollut Olutseuran pikkujoulut Keski-Suomessa Peurunka Areenalla sekä firman pikkujoulut. Firman pikkujoulujen ohjelmasta en vielä tiedä tarkemmin.”

Harri Aaltonen ”Olen menossa työporukan pikkujouluihin. Vielä en tiedä, missä ne vietetään. Haluaisin mennä Wiurilaan tai Rikalanmäelle syömään, sillä en ole koskaan käynyt Rikalanmäellä.”