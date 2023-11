Poliisi epäilee, että lakkautettu Cannonball MC on jatkanut toimintaansa Itä-Suomessa

Cannonball MC -moottoripyöräjengin epäillään jatkaneen toimintaansa Pohjois-Karjalassa, vaikka kerho on oikeuden päätöksellä lakkautettu.

Epäily toiminnan jatkamisesta on tullut poliisin mukaan ilmi Joensuun seudulla tutkittujen rikosten yhteydessä.

Keskusrikospoliisin (KRP) tiedotteen mukaan poliisi alkoi tutkia kokonaisuutta alkuvuonna törkeää kiristystä koskevassa esitutkinnassa.

– Poliisi epäilee, että kolme ryhmän jäsentä on ryöstänyt sekä yksi jäsen kiristänyt joensuulaiselta asianomistajalta väkivalloin ja uhkailemalla henkilöauton sekä huomattavan summan rahaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Simo Hämäläinen KRP:stä kertoo poliisin tiedotteessa.

Sittemmin tutkinnassa ilmeni muitakin rikosepäilyjä.

13 ihmistä epäiltynä jatkamisesta

Rikostutkinnassa poliisi teki esimerkiksi kotietsinnän, jossa löytyi 500 ekstaasitablettia. Poliisi löysi myös Cannonballin kerhotilasta Liperin Ylämyllyltä amfetamiinia.

Kaikkiaan kokonaisuudessa poliisi on tutkinut muun muassa eriasteisia kiristyksiä, petoksia, törkeää huumausainerikosta, ryöstöä, veropetosta ja alkoholirikosta. Kokonaisuudessa rikoksista on epäiltynä useita ihmisiä, jotka ovat poliisin mukaan lakkautetun Cannonball MC -jengin jäseniä. Vyyhdissä on myös rikoksesta epäiltynä ihminen, joka on joutunut poliisin mukaan itse Cannonballin jäsenen kiristyksen kohteeksi.

Poliisi tutkii Cannonballin toiminnan jatkumista laittomana yhdistystoiminnan harjoittamisena. Tästä epäiltynä on 13 ihmistä, jotka ovat poliisin mukaan Cannonballin jäseniä.

– Poliisin näkemyksen mukaan näyttönä toiminnan jatkumisesta voidaan pitää muun muassa rikoksesta epäiltyjen toimintaa. Epäiltyjen katsotaan edustaneen Cannonball-rikollisryhmää sekä toimineen sen puolesta, poliisin tiedotteessa todetaan.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus julisti Cannonball MC -moottoripyöräkerhon lakkautetuksi viime vuoden kesäkuussa. Lakkautus sai lainvoiman alkuvuonna, kun korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Muitakin tapauksia

Cannonball MC:n lisäksi tuomioistuimet ovat viime vuosina lakkauttaneet muitakin järjestöjä laittoman toiminnan vuoksi, mutta toimintaa on ainakin osin yritetty jatkaa.

Vuonna 2021 Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen muun muassa laittomasta yhdistystoiminnan harjoittamisesta, kun hän hyökkäsi vanginvartijan kimppuun Riihimäellä. Käräjä- ja myöhemmin hovioikeus katsoivat miehen toimineen osana rikollisena järjestönä lakkautetun United Brotherhoodin toimintaa.

Vastaavasti viime joulukuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi neljä miestä sakkoihin lakkautetun uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan jatkamisesta.

Korjattu kello 10.35 aikaisemmasta uutisesta rikosnimike oikeaksi eli laittoman yhdistystoiminnan harjoittamiseksi, oli alun perin jutussa ”jatkumisena”.

Markku Uhari