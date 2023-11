Poliisi otti Helsingin yliopistolla kiinni palestiinalaisia tukevia mielenosoittajia

Poliisi otti kiinni 13 mielenosoittajaa Helsingin yliopistolla keskiviikkoiltana sen jälkeen, kun palestiinalaisia tukenut mielenosoitus oli päättynyt yliopiston päärakennuksen sisällä. Poliisi kertoi kiinni otettujen määrästä tiedotteessaan myöhään keskiviikkoiltana.

Kiinni otettuja epäillään niskoittelusta poliisia vastaan. Osaa heistä epäillään myös haitanteosta virkamiehelle, poliisi tiedotti illalla.

Arviolta ainakin parisataa opiskelijaa marssi keskiviikkona ulos luennoiltaan Helsingin yliopistolla sekä Aalto-yliopistossa protestiksi palestiinalaisten puolesta.

Helsingin yliopistolla toistasataa osallistujaa koonnut opiskelijoiden tilaisuus sujui rauhallisesti iltaan asti, kunnes jotkut mielenosoittajat jäivät paikalle suurimman osan jo lähdettyä.

Poliisi kertoi aiemmin keskiviikkoiltana STT:lle, että yksi Helsingin yliopiston päärakennuksen valtaajista ei ollut suostunut poistumaan useista kehotuksista huolimatta, kun kello läheni iltakahdeksaa. Yliopisto oli poliisin mukaan halunnut rakennuksen ovet suljettavan iltakahdeksaan mennessä.

Tiedotteessaan poliisi kertoo, että yksi otettiin kiinni Helsingin yliopiston päärakennuksella ja muut 12 henkilöä poliisi otti kiinni lähellä sijaitsevassa Porthaniassa.

STT:n paikalla olleen kuvaajan Roni Rekomaan mukaan poliisit myös poistivat joitain mielenosoittajia yliopiston rakennuksesta illalla puoli seitsemän aikaan.

Tätä ennen jotkut mielenosoittajista olivat huutaneet megafoniin siten, että mielenilmaus luultavasti kuului häiritsevästi yliopiston päärakennuksen juhlasalin puolelle. Juhlasalissa oli meneillään Maanpuolustuskurssiyhdistyksen syyskokous ja presidentinvaalipaneeli.

Sisäänkäyntiä paneeliin oli aiemmin muutettu, jotta mielenosoittajat eivät kohtaisi presidenttiehdokkaita. Järjestäjätaho Students for Palestine Finland ei sen mukaan ollut tiennyt paneelista etukäteen.

”Yliopisto toimii kaksinaismoralistisesti”

Iltapäivällä oli vielä rauhallista, kun toistasataa mielenosoittajaa täytti pääsisäänkäynnin aulan.

Puheissa vaadittiin muun muassa lopettamaan akateeminen yhteistyö israelilaisten yliopistojen kanssa sekä Suomen hallitusta vaatimaan pysyvää tulitaukoa Gazan kaistalle sekä asekaupan lopettamista Israelin kanssa.

Lattiaan ulottuvassa banderollissa luki suurin kirjaimin ”vallattu” ja ”Free Palestine” – eli ”Vapautta Palestiinalle”.

Paikalla olevat opiskelijat arvostelivat sitä, että yliopisto on kieltänyt palestiinalaisia tukevia mielenosoituksia mutta sallinut Ukrainaa tukevat mielenosoitukset.

– Mielestäni yliopisto on toiminut todella kaksinaismoralistisesti tukemalla Ukrainaa – mikä toki oli hyvä juttu – mutta tässä tilanteessa, jossa näemme silmitöntä väkivaltaa palestiinalaisia kohtaan, on kestämätöntä, että yliopisto yrittää hiljentää ääniä, sanoi Helsingin yliopiston opiskelija Anja Presnukhina, 21, STT:lle.

Helsingin yliopisto kielsi palestiinalaisalueiden tilanteeseen liittyvät mielenilmaukset aiemmin tässä kuussa.

Espoon Aalto-yliopistollakin protestoitiin

Espoossa Aalto-yliopistolla protestiin osallistui muutamia kymmeniä ihmisiä, kertoi Aalto-yliopiston viestintäjohtaja Laura Aalto. Myös Aalto-yliopisto on kieltänyt kokoontumisen yliopiston edessä liikenteeseen liittyvistä syistä.

– Aalto-yliopisto ei ota kantaa maailmanpoliittisiin asioihin. Ukrainan tilanne on erilainen, koska siihen on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöltä ohjeistus, miten yliopistojen tulee toimia. Esimerkiksi kaikki opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö Venäjän kanssa on lakkautettu, Aalto sanoo.

Sanna Raita-aho, Ayla Albayrak, Pertti Mattila