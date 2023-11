Poliisi: Virossa takavarikoitiin sata kiloa amfetamiinia ja aseita, jotka olivat matkalla Suomeen

Kansainvälinen rikollisorganisaatio toi ja yritti tuoda Suomeen suuria määriä huumeita, keskusrikospoliisi (KRP) ja Helsingin poliisi kertoivat perjantaina.

Rikosvyyhti alkoi paljastua helmikuussa, kun Virossa takavarikoitiin noin sata kiloa amfetamiinia ja kaksi rynnäkkökivääriä. Huumeet ja aseet löytyivät autosta, joka oli tullut Viroon Belgiasta. Viron tutkinnassa selvisi, että ne olivat matkalla Suomeen.

Poliisin mukaan amfetamiinierän katukauppa-arvo olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Suomen, Viron ja Belgian viranomaiset perustivat yhteisen tutkintaryhmän. Yhteistyötä tehtiin myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tutkintaryhmä sai takavarikkoon lähes 470 000 euroa käteistä ja aseita. Lisäksi rikollisella toiminnalla hankittua omaisuutta takavarikoitiin ja jäädytettiin lähes 100 000 euron arvosta, KRP:n ja Helsingin poliisin tiedotteessa kerrottiin.

”Poikkeuksellisen paljon kokaiinia”

Poliisi epäilee, että sama rikollisryhmä järjesti tammikuussa Suomeen 25 kiloa kokaiinia. Poliisin mukaan huumeiden katukauppa-arvo olisi ollut noin 2,5 miljoonaa euroa.

Poliisi löysi huoneiston, jota käytettiin Suomessa huumeiden vastaanottamiseen, varastointiin ja levittämiseen. Huoneistosta takavarikoitiin kokaiinierästä 22,5 kiloa. Poliisi epäilee, että rikolliset ehtivät levittää erästä noin kymmenesosan pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella.

Kokaiinin lisäksi huoneistosta takavarikoitiin lähes 177 000 euroa käteistä. Lisäksi yhden epäillyn asunnosta Helsingissä takavarikoitiin yli 30 000 euroa käteistä ja arvokelloja.

– Tutkinnassa takavarikoitu poikkeuksellisen suuri määrä kokaiinia on osoitus siitä, että kysynnän ja tarjonnan laki pätee huumausainekaupassa. THL:n jätevesitutkimus osoittaa, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosina ja käyttöä on paljon etenkin viikonloppuisin, rikoskomisario Janne Ylinenpää Helsingin poliisista sanoi tiedotteessa.

Rikoskokonaisuudessa on seitsemän epäiltyä, joista kolme on edelleen vangittuna. Esitutkinta valmistuu lähiaikoina.

Maria Rosvall