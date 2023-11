Pörssisähkön hinta ei ampaise perjantaina, vaikka Olkiluoto 3 oikuttelee – Olkiluoto 3 palasi sähköntuotantoon illalla

Olkiluoto 3 palasi sähköntuotantoon torstaina suunnilleen iltakahdeksalta. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voiman (TVO) verkkosivujen mukaan Olkiluoto 3 tuotti kello 20.45 sähköä runsaan 350 megawatin teholla.

Sähköntuotanto keskeytyi äkillisesti keskiviikkona iltapäivällä, kun Olkiluoto 3 putosi kantaverkosta Fingridin tekemän lähivikakokeen seurauksena.

TVO:n mukaan lähivikakokeessa aiheutettiin verkkohäiriö, jonka takia Olkiluoto 3:n suojaustoiminnot käynnistyivät automaattisesti. Tapahtumalla ei ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen.

TVO arvioi aluksi, että sähköntuotanto voisi jatkua jo keskiviikon puolella. Käynnistyksessä havaittujen turbiiniautomaation ongelmien vuoksi tuotannon jatko kuitenkin lykkääntyi.

Olkiluoto 3:n sähköntuotannon katkos ei aiheuttanut perjantaille rajua piikkiä pörssisähkön hintaan.

Sähköpörssi Nord Poolin tiedoista ilmenee, että sähkö on perjantaina jonkin verran edullisempaa kuin torstaina. Pörssisähkön verollinen keskihinta on perjantaina runsaat 13 senttiä kilowattitunnilta, kun torstain keskihinta on noin 18 senttiä.

Perjantaina pörssisähkö on kalleimmillaan iltapäivällä kello 16–17, jolloin sähkö maksaa hieman yli 18 senttiä kilowattitunnilta.

”Olkiluoto 3 toiminut luotettavasti”

Fingridin sähköjärjestelmän toiminnasta vastaavan johtajan Tuomas Rauhalan mukaan Olkiluoto 3 on toiminut koekäyttöjen ja viime keväänä alkaneen kaupallisen käytön aikana luotettavasti.

– Tällä testillä haluttiin vielä varmentaa, että laitos pysyy verkossa myös tällaisen hieman pidemmän jännitekuopan yhteydessä, Rauhala kertoi STT:lle keskiviikkona.

Hänen mukaansa toivottu testitulos olisi ollut, että Olkiluoto 3 olisi lähivikakokeen aikana pysynyt kantaverkossa ja toiminut verkossa normaalisti.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi edellisen kerran toissa viikon sunnuntaina, kun turbiinilaitoksella ollut vika pysäytti automaattisesti tuotannon. Tuotantokatkos kesti tuolloin muutaman vuorokauden.

Olkiluoto 3 on Suomen ja pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö. Sen nettosähköteho on noin 1 600 megawattia.

Iiro-Matti Nieminen, Terhi Riolo Uusivaara