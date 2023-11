Presidentti Niinistö isännöi Linnan juhlia vaihtuvien aikojen teemalla – legendaarinen booli kuitenkin on ja pysyy

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlien teema ”ajat vaihtuvat” näkyy juhlissa esimerkiksi kutsuvieraiden osalta, kerrotaan presidentin kansliasta. Presidentinlinnaan on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 vierasta.

Presidentin kanslian mukaan vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä ihmisiä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.

– Tämä tarkoittaa, että kutsuttuina on esimerkiksi paljon tutkijoita, erilaisissa hyväntekeväisyysjärjestöissä tai -projekteissa työskenteleviä, kasvatusalan ammattilaisia, murrosteknologioiden parissa työskenteleviä ja yhteiskunnan turvallisuudesta monin tavoin huolehtivia henkilöitä. Yleisesti siis henkilöitä, jotka ovat tehneet töitä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja omalla toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia ja olleet varmistamassa, että Suomi liikkuu oikeaan suuntaan näinä vaihtuvina aikoina, kertoi tiedotustilaisuudessa presidentin viestintäpäällikkö Riikka Hietajärvi.

Presidentin kanslian mukaan merkittävä osa Linnan juhliin kutsutuista on ensikertalaisia.

Itsenäisyyspäivänä Valtiosalin ovet avautuvat kello 19, jolloin Mariankadun puolelta saapuvien tervehtiminen alkaa. Presidentin kanslia ei kerro vielä, kuka kättelyn aloittaa.

Tämän jälkeen presidenttipari ottaa vastaan Esplanadin puolelta saapuvat vieraat. Tänä vuonna tuon kättelyvaiheen aloittavat poikkeuksellisesti kunniavieraat eli sotiemme veteraanit ja lotat. Linnan juhliin on kutsuttu tänä vuonna 15 sotaveteraania ja lottaa puolisoineen sekä saattajineen.

– Tällä järjestelyllä pyrimme saamaan kunniavieraille heidän korkea ikänsä huomioiden mahdollisimman miellyttävän tästä kokonaistilaisuudesta esimerkiksi sillä, että minimoimme odotteluun kuluvaa aikaa. Saapumalla Esplanadin puolelta se aika on huomattavasti lyhyempi verrattuna siihen, että he saapuisivat Mariankadun puolelta, kertoi presidentin ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen.

Viimeistä kertaa Linnan juhlien isäntänä

Presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa tänä vuonna viimeistä kertaa, mikä näkyy myös Linnan juhlien teemassa. Perinteisesti kutsuvieraina on ollut presidenttiparin vuoden aikana tapaamia ihmisiä, mutta nyt vieraina on paljon presidenttiparin eri vuosien aikana tapaamia ihmisiä.

Myös Linnan juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön toimivan juhlavastaanoton isäntänä viimeistä kertaa. Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana ovat tänä vuonna presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta mukana on jokin suosittu tuote.

Tarjolla on muun muassa kalaa, riistaa, marjoja, kasviksia sekä suomalaisia sieniä. Vuoden 2023 vihannekseksi valittua porkkanaa löytyy kasvisvoileipäkakuista. Teema ei kuitenkaan ulotu Linnan juhlien legendaariseen booliin, sillä luomubooli säilyy samanlaisena.

Savolaisen mukaan Linnan juhlissa kuultavassa musiikissa korostuvat suomalaisuus ja perinteet, mutta myös kansainvälisyys on vahvasti läsnä.

– Musiikkikattauksessa tullaan kuulemaan tulkintoja suomalaisille tärkeiksi tulleista kappaleista ja monista ulkomaalaisista klassikoista. Illan aikana kuullaan vanhempaa musiikkia, mutta myös uudempaa on mukana, hän kertoo.

Valtiosalin musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Ilta. Musiikkivalinnat on tehty perinteitä vaalien ja kotimaista musiikkia painottaen. Suomalaisten klassikkojen lisäksi tanssimusiikissa kuullaan sovituksia uudemmista kappaleista.

Sotaveteraanien ja lottien kahvitilaisuudessa esiintyy Ylioppilaskunnan Laulajat. Kolmannen kerroksen salongin musiikista vastaa Sami Pitkämö nimeään kantavan orkesterinsa kanssa.

Vastaanoton koristeluiden kerrotaan olevan ”klassiset ja runsaskukkaiset”. Värisävyissä esillä ovat valkoisen ja sinisen lisäksi pastellisen lilan ja vaaleanpunaisen sävyt.

Terveysturvallisuus nostaa kuluja

Linnan juhlien kokonaiskustannukset ovat Savolaisen mukaan arviolta 275 000 euroa. Hänen mukaansa pääosa kuluista syntyy henkilöstön palkkioista ja elintarvikekustannuksista.

– Kokonaiskustannukset ovat tänä vuonna hieman korkeammat kuin viime vuonna. Tähän vaikuttavina tekijöinä on muun muassa se, että vieraita on tänä vuonna kolmisensataa enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi vaikuttaa se, että elintarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut. Jos katsotaan hieman pidemmällä perspektiivillä, nostavat terveysturvallisuuteen liittyvät panostukset myös jonkin verran kokonaiskustannuksia, esimerkiksi vuokraamme ilmanpuhdistimia ja käsidesiautomaatteja tuon illan ajaksi, Savolainen kertoo.

Presidentinlinnan ilmanvaihtoa on tehostettu vastaanoton aikana, ja vieraiden käytössä oleviin tiloihin on sijoitettu kymmeniä ilmanpuhdistimia ja käsidesiasemia. Halukkaille on myös tarjolla kasvomaskeja.

Vieraita on pyydetty huomiomaan muut kutsutut ja jättäytymään pois vastaanotolta, mikäli he tuntevat itsensä sairaiksi, heillä on koronaan viittaavia oireita tai he ovat hiljattain altistuneet koronavirukselle.

Johanna Latvala