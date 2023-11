Pukki räppää perjantaina Plazan joulunavauksessa – ilotulituksella on uusi ajankohta

Kauppakeskus Plazan perinteistä joulunavausta vietetään tänä perjantaina 17. marraskuuta. Tapahtumassa on uusia tuulia.

– Ohjelmassa on Joulupukin ja Mestaritontun rap-show, josta on kaksi esitystä klo 16 ja klo 17.30. Kyseessä ovat ammattitaiteilijat, ja luvassa on hieno joulushow, kertoo kauppakeskusjohtaja Anne Kitula.

Esitys kestää noin puoli tuntia. Pukki on yleisön tavattavissa esitysten jälkeen.

– Joulupukki myös näyttää oikein Korvatunturin Joulupukilta. Teemmekin kakkoskerroksen leikkipaikan luokse valokuvauspaikan, jossa voi ottaa yhteiskuvan pukin kanssa, hän lisää.

Joulupukin ja Mestaritontun esiintymisaikataulun vuoksi myös perinteinen, joulunavauksen päättävä ilotulitus järjestetään tuntia myöhemmin kuin tavallisesti. Ilotulitus alkaa klo 19.

– Totesimme, että meidän ei kannata järjestää Joulupukin ja Mestaritontun joulushowta perjantaina kovin aikaisin, koska silloin lapset ovat vielä koulussa ja päiväkodissa. Siksi ilotulitusta lykättiin tunnilla, Kitula selittää.

– Nyt näyttäisi siltä, että perjantai-iltana on myös kaunis sää. Se kun aina ilotulituksen takia jännittää, hän toteaa.

Plazan joulunavaus aloitetaan jo iltapäivällä klo 14. Siitä lähtien aina tapahtuman loppuun saakka on kauppakeskuksen toisessa kerroksessa glögitarjoilu.

Lisäksi Tonttu Tomera ja Plazan uusi maskotti Sopu Siili liikuskelevat koko tapahtuman ajan kauppakeskuksessa ja jakelevat sata jouluista piparkakkumuottia asiakkaille.

– Sopu Siili on Plazan uusi asukas. Aluksi se tuli tutuksi leikkipaikkamme kuvahahmona, mutta tästä syksystä lähtien myös maskottina, Kitula kertoo.

Myös Salon Vilpas on mukana tapahtumassa. Edustusjoukkueen pelaajat vetävät lapsille leikkimielisen heittokisan klo 16.30–18. Lisäksi pelaajilta saa nimikirjoituksia, ja heidän kanssaan voi ottaa yhteiskuvia.

Joulunavauksen ajan Plazassa on myös salolaisen Anna Tukesi ry:n paketointipalvelu sekä uutuutena Salon Teatterin ylläpitämä narikka.

– Meiltä on monesti kysytty, että saako takkia jättää jonnekin, kun ulkona on kylmä ja sisällä toppatakkia pitää kantaa. Nyt kokeilemme tällaista, Kitula sanoo.

Tapahtuman aikana klo 15–19 Plazan toisessa kerroksessa on myös myyjäispöytiä. Plaza tarjoaa joulusesongin ajan maksuttomia myyntipaikkoja käsitöiden, taiteen, korujen ja käyttötavaroiden valmistajien tuotteille. Ensimmäinen myyntipäivä on joulunavauksessa.

– Muut myyntipäivät ovat joulukuussa lauantaisin klo 10–15. Ohjeet paikkavaraukseen löytyvät nettisivuiltamme, Kitula vinkkaa.

Kauppakeskus Plazan joulunavaus 17. marraskuuta klo 14–19.