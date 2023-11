Purran mielestä poliittinen päätös itärajan sulkemisesta on tehtävä, vaikkei laillisuusvalvonta olisikaan päätöksen takana

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan itäraja on saatava kiinni. Perussuomalaisten puheenjohtaja kirjoittaa blogissaan, että poliittinen päätös asiasta on tehtävä, vaikka laillisuusvalvonta ei olisikaan sen takana. Purran mielestä rajan sulkeminen on ainoa vaihtoehto.

– Mikään kikkailu rajalla ei auta, Purra kirjoittaa.

Purra kirjoittaa kuitenkin uskovansa, että laillisuusvalvonta tulee ymmärtämään tilanteen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta ja mahdollistamaan koko rajan sulkemisen.

Apulaisoikeuskansleri pysäytti tiistaina itärajan rajoitustoimia tiukentavan esityksen, koska siinä ei olisi riittävästi turvattu mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa. Oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri valvovat, että valtioneuvosto, tasavallan presidentti ja viranomaiset noudattavat lakeja.

Koko rajan sulkemisen sijaan hallitus päätyi sulkemaan muut itärajan raja-asemat ja keskittämään turvapaikanhaun Raja-Jooseppiin.

Purra kirjoittaa, että itärajan yli tulevat ihmiset eivät ole spontaaneja tai aitoja turvapaikanhakijoita.

– Jokainen näkee otsallaankin, että kukaan spontaani turvapaikanhakija ei itsestään eksy Raja-Joosepinkaan metsiin, vaan että kyse on yksinomaan tavalla tai toisella avustetusta laittomasta maahantulosta, Purra kirjoittaa.

”Tulkinnan on muututtava”

Purran mukaan sisäministeri Mari Rantanen (ps.) hakee ratkaisuja koko ajan.

– Ja pian niitä taas tulee, Purra sanoo.

Purran mielestä akuuttien rajatoimien lisäksi on edistettävä sellaista muutosta, jonka myötä turvapaikkajärjestelmä ei voisi koskaan mennä kansallisen turvallisuuden edelle.

– Hakemusten vastaanottaminen pitää voida kokonaan keskeyttää. Mikäli kansainvälisiä sopimuksia ei kyetä muuttamaan, niiden tulkinnan on merkittävästi muututtava, kirjoittaa Purra.

