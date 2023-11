Rafahin rajanylityspaikka avataan uudelleen sunnuntaina, sanoo Hamasin hallinnoima rajaviranomainen Gazassa

Gazassa äärijärjestö Hamasin hallinnoima rajaviranomainen on ilmoittanut, että Rafahin rajanylityspaikka avataan uudelleen sunnuntaina ulkomaiden kansalaisille sekä huollettaville. Asiasta kertoo Britannian yleisradio BBC.

Egyptiin kulkeva rajanylitys on ainoa tie ulos Gazan kaistalta, jota Israel ei hallinnoi. Rafahin rajanylityspaikka oli suljettuna myös viime viikonloppuna, ennen kuin se avattiin jälleen ulkomaiden kansalaisten evakuointia varten tämän viikon maanantaina.

Rajanylityspaikka on ratkaiseva myös Gazaan meneville avustusrekoille.

Ihmisten evakuointi Gazasta Rafahin kautta Egyptiin keskeytettiin perjantaina.

Ainakin 40 toimittajaa ja media-alan työntekijää on kuollut

Ainakin 40 toimittajaa ja media-alan työntekijää on saanut surmansa sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi yli kuukausi sitten Israeliin ja Israelin asevoimat aloitti iskut Gazaan. Lehdistönvapautta puolustavan yhdysvaltalaisen kansalaisjärjestö Committee to Protect Journalistsin (CPJ) lausunnosta uutisoi yhdysvaltalaiskanava CNN.

CPJ:n lauantaisten tietojen mukaan 35 kuolleista on palestiinalaisia ja neljä israelilaisia, sekä yksi on libanonilainen. Järjestö sanoo, että viime kuu on ollut journalisteille järjestön tilastojen mukaan kuolettavin. CPJ on kerännyt tilastoja vuodesta 1992.

Viimeisimpänä tilastoituna uhrina on Gazassa järjestön tietojen mukaan ilmaiskussa perjantaina kuollut kuvajournalisti Ahmed al-Qara.

Gazassa työskentely erityisen vaarallista

Journalistien tilanne Gazassa on erityisen vaikea, sillä he yrittävät raportoida tapahtumista samalla, kun Israelilla on käynnissä maahyökkäys ja sen asevoimat tekee ilmaiskuja alueelle. Järjestö sanoo, että Gazassa toimivat journalistit kohtaavat erityisen merkittäviä riskejä.

– CPJ korostaa, että toimittajat ovat siviilejä, jotka tekevät tärkeää työtä kriisiaikoina, eivätkä he saa joutua sotivien osapuolten kohteiksi, järjestön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ohjelmien koordinaattori Sherif Mansour sanoi lausunnossa.

– Journalistit alueella tekevät suuria uhrauksia raportoidakseen tästä konfliktista. Erityisesti Gazan asukkaat ovat maksaneet ja maksavat edelleen korkean hinnan ja kohtaavat moninkertaisia uhkia. Monet ovat menettäneet kollegoita, perheitä ja mediatiloja, ja he ovat paenneet etsimään turvaa siellä, missä ei ole turvasatamaa tai uloskäyntiä.

CPJ tutkii myös useita vahvistamattomia ilmoituksia tapauksista, joissa journalisteja olisi kuollut, kadonnut, pidätetty, haavoittunut tai uhattu. Lisäksi järjestö tutkii myös ilmoituksia toimituksien ja journalistien kotien vahingoista.

Minja Viitanen, Milja Rämö