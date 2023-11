Rahan ääni: nasta hiertää märkää asvalttia

Aamusta soitto terveysaseman vastaajaan. Soitto takaisin alle kahdessa tunnissa. Kahden tunnin kuluttua lääkäri, osaava ja miellyttävä henkilökunta. Iso kiitos. Eläkeläinen maalta

Ja taas alkaa ruikutus nastoista ja kitkoista. Parta-äijä

Vaikka ajaisit 100 000 kilometriä vuodessa, niin kitkarenkailla et pääse ylös jyrkkyydeltään 20 astetta ja peilikirkkaana olevasta mäestä, johon ei saa vauhtia. Vossikkakuski

Nimimerkille 30 000km vuosi: Tottakai pärjäät kitkoilla, kun 80 prosenttia autoista on varustettu nastarenkain, jotka karhentavat liukkaan tienpinnan pitäväksi kitkoillesi. JM

Nimimerkki 30 000km vuosi: Tule kokeilemaan testiradalleni miten pärjäät kitkoilla. Katsotaan sopiva pääkallokeli. Surkeimmat eivät selviä edes kesäkelillä kunnolla. Nähty on. Testirata

Se on rahan ääntä, kun nastat hiertävät märkää ja välillä jäätyvää asvalttia. Ex-pikipoika

Poikkesin Prisman ekopisteellä, joka luukulle oli vietävää. Muovipisteen luokse oli jätetty tyhjiä muoviruukkuja ulkopuolelle, ajattelen niiden jätetyn mahdolliseen toisen tarpeeseen. Toisen roska on toisen hyödyke, kiitos niistä! Mutta paperipuolella hämmästyin, kun luukun suulla oli vinot pinot seuraavana päivänä voimaan tulevia Lidlin tarjouslehtiä. Tarkemmin katsottuna niitä olikin kymmenittäin tiiviissä nipuissa. Miksi? Jäin miettimään

Nimimerkille Entinen asiakas: Citymarketin remontti on vielä pahasti kesken. Sanonta kuuluu, että keskeneräistä työtä arvostelevat vain lapset ja tyhmät. Jompikumpi

Entinen asiakas, kyllä Citymarketissa on hyvät tilat. Tuotteet löytyvät ihan hyvin, kun oppii missä on mikäkin. Hyllyt eivät ole todellakaan ympätty toisiinsa kiinni. Avaruutta kyllä löytyy. Mutta periaate jos on, että valittaa pitää, vaikka hyvä olisi. Kiitos kauppiaalle uudistuksesta. Pitkäaikainen asiakas

Muutama vuosi sitten tapahtui Hämeentien ja ohikulkutien risteyksessä: olin kääntymässä Turusta päin Somerolle. Tiesin, että kun valot vaihtuvat vihreiksi, sieltä tulee vanhoilla vihreillä ainakin kaksi autoa. Onneksi maltoin vielä mieleni, sillä tuli vielä kolmas, joka oli linja-auto. Silloin eivät turvatyynyt auta. No, ehdin juuri ja juuri omilla vihreilläni risteyksedtä pois. Lasu

Kaupungilla uusin puheenaihe päivittäin on taas leviävä koronavirus. Nyt kannattaisi taas huomioida muutkin ihmiset kaupungilla liikkuessaan. Tehdään koronatesti, kun oireita ilmenee ja pysytellään kotona, vaikka terveydenhoito ei karanteeniin enää patista. Joulukin lähellä niin yritetään pysytellä terveinä. Tavis Torilta

Nyt kun syksy on jo pitkällä ja aamuisin on pimeää ja iltaisin on pimeää, olen havainnut että ihmisten vaatteiden väri on pääsääntöisesti mustaa ja harmaata. Tosi harvalla on edes heijastinta mukana ja sama koskee polkupyöräilijöitä, ei ole valoa edessä eikä takana. Tule nähdyksi

Boomeri, osuit naulan kantaan. Surkea on yhteiskunnan tila, jos kaikki haluavat hienolta kuulostavan mediavaikuttajan ammatin. Noihin mainitsemiisi ammatteihin lisäisin vielä siivoojat, talonmiehet, roskakuskit ja sairaanhoitajat. Heitä todella tarvitaan. Suhari

Koittakaa nyt jo ymmärtää kenen asioita perussuomalaiset ajaa: ei ainakaan työntekijöiden. Tälläkin kertaa heti työntekijöiden työehtoja heikentämässä niin kuin viimeksi. Yrittäisivät nyt edes pienipalkaisille aloille liksaa lisää niin saataisin sinne työntekijöitä lisää. Mutta ei

Mihin tämä kansa menee, kun joku valittaa joulutorttujen olevan mauttomia? Ei ole pakko syödä, maailmassa on paljon nälkää näkeviä, sodan jaloissa olevia. Täällä Suomessakin köyhiä. Kiitetään kun on mitä syödä

Kannatan taksien yöpäivystyksen tukemista. Kaupunki laittaa rahaa paljon turhempaankin eikä kustannus ole suuri. Se lisäisi myös turvallisuuden tunnetta. Asiakas

Salo tarvitsee Tunnin junan, Tunnin juna taas ei välttämättä tarvitse Saloa. Käykää vastustajat katsomassa aseman parkkipaikkaa. Kiskot

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun katselin Valhojan pientaloalueelle rakennettavaa massiivista rakennusta. Asukas

Tekstareissa ihmetellään kun hallitus ei kannusta töihin ja lapsien tekoon. Valitettavasti kaikki työnteon kannustimet lähtevät jokaisesta itsestään ja myös lasten kasvatus kuuluu jokaisen perheen velvollisuuteen. Nämä asiat ei voi olla kiinni hallituksen rahanjaosta. Jos joidenkin mielestä näin on, niin ollaan pahasti hakoteillä nykyelämästä. Vaari 77