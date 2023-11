Raja-Joosepin rajanylityspaikalla rauhallinen aamupäivä – Vartiuksessa ei ole havaittu poikkeavaa toimintaa

Itärajan muiden rajanylityspaikkojen sulkeminen ei perjantaina aamupäivällä tuonut tungosta Inarin Raja-Joosepin ylityspaikalle. Paikalla oleva Lehtikuvan kuvaaja kertoi puoliltapäivin, että Venäjältä Suomen puolelle ei ainakaan toistaiseksi ollut saapunut turvapaikanhakijoilta vaikuttavia tulijoita.

Kuvaajan mukaan paikalle on tuotu bussi mahdollisia turvapaikanhakijoita varten, sinisiä työmaaparakkeja sekä aitoja, joilla osa alueesta on aidattu. Raja-asemalle tuli hänen mukaansa aamupäivällä Suomen Punaisen Ristin edustajia ja lisäksi paikalla on käynyt poliisiauto.

Itärajalla rajanylitykset Suomeen ja turvapaikan hakeminen ovat tästä päivästä alkaen sallittuja vain Raja-Joosepin rajanylityspaikassa. Rajan ylittäminen on mahdollista rajanylityspaikan aukioloaikojen puitteissa päivittäin aamukymmenestä kahteen iltapäivällä.

Vartiuksessa tilanne rauhallinen

Rajavartiostot kertoivat viestipalvelu X:ssä perjantaiaamuna, että perjantain vastainen yö meni rauhallisesti itärajalla.

Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostot ilmoittivat tänä aamuna viesteissään, ettei yön aikana heidän vastuualueilleen ole tullut yhtään turvapaikanhakijaa. Kainuun rajavartiosto kertoo puolestaan perjantain vastaisen yön sujuneen rauhallisesti.

Kainuun Vartiuksen rajavartioaseman varapäällikkö Matti Daavittila kertoi aamupäivällä STT:lle, että perjantaipäivä on alkanut rajanylityspaikan alueella rauhallisesti. Suomen puolelta Venäjälle on hänen mukaansa pyrkinyt yksittäisiä ihmisiä, koska he eivät tienneet rajanylityspaikan sulkeutumisesta.

– Meillä ei ole havaintoja poikkeavasta toiminnasta, Daavittila kertoo.

Myös maastorajalla tilanne on hänen mukaansa rauhallinen. Kainuun rajavartioston perjantaiaamuisen tiedotteen mukaan luvattomia rajanylityksiä ei alueella ole havaittu.

Torstaina 92 turvapaikanhakijoiksi oletettua

Torstaina itärajan yli Suomeen saapui Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukiolon aikana yhteensä 92 oletettua turvapaikanhakijaa. Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat olivat eilen avoinna turvapaikanhakijoille toistaiseksi viimeistä päivää.

Raja-Joosepin rajanylityspaikalla ei Lapin rajavartioston mukaan torstaina vielä nähty turvapaikanhakijoita.

Itärajan rajanylitykset on keskitetty Raja-Joosepin rajanylityspaikalle 23. joulukuuta asti hallituksen päätöksellä.

Valtioneuvoston taustamuistion mukaan Vainikkalan rajanylityspaikka pysyy avoinna tavarajunaliikenteelle.

Paperittomia alkoi ilmestyä rajalle

Hallitus päätti rajata liikennettä itärajalla sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset alkoivat aiemmasta poiketen päästää Suomen rajanylityspaikoille kolmansista maista peräisin olevia ihmisiä, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Viranomaiset ja poliitikot ovat pitäneet turvapaikanhakijoiden ohjaamista Suomen rajalle mahdollisena hybridivaikuttamisena.

