Raja-Joosepin rajanylityspaikalle ei saapunut yhtään uutta turvapaikanhakijaa sulkemisaikaan mennessä – Frontexin apujoukot saapuvat tänään Suomeen

Lapin Inarissa sijaitsevalle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle ei tänään saapunut yhtään uutta turvapaikanhakijaa sulkemisaikaan mennessä. Asiasta kertoi Ivalon rajavartioaseman päällikkö Vesa Arffman paikalla olleille toimittajille.

Paikalla olleen Lehtikuvan kuvaajan mukaan rajanylityspaikan päivä oli muutenkin rauhallinen ja rajaliikenne vähäistä.

Raja-Jooseppi on tällä hetkellä itärajan ainoa henkilöliikenteelle avoinna oleva rajanylityspaikka. Itärajan turvapaikanhaku on nyt keskitetty sinne. Eilen Raja-Jooseppiin saapui Venäjältä kaksi turvapaikanhakijaa, jotka olivat kotoisin Jemenistä.

Sää on ollut tiistaina paikan päällä pilvinen eikä pakkanen ole ollut ankaraa, kuvaaja kertoo. Tavanomaista rajaliikennettä on ollut muutaman Venäjälle suunnanneen rekan ja henkilöauton verran. Paikalla oli edellispäivien tapaan linja-auto odottamassa mahdollisia polkupyörien kanssa saapuvia turvapaikanhakijoita.

Myös edeltänyt yö sujui rauhallisesti itärajalla, kertoivat Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostot aamulla viestipalvelu X:ssä. Myös Kainuun rajavartiostosta kerrottiin aamupäivällä STT:lle, että yö ja aamu ovat olleet sen alueella rauhallisia.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi myös puoliltapäivin X:ssä, ettei sen alueelle ollut saapunut tänään yhtään uutta turvapaikanhakijaa.

Kansainvälistä mediaa Raja-Joosepissa

Vesa Arffman kertoi toimittajille aamupäivällä, ettei Venäjän puolella rajan läheisyydessä ollut havaittu liikehdintää, mutta Murmanskin alueelle on kokoontunut mahdollisia turvapaikanhakijoita. Näiden määrästä ei annettu toimittajille arviota.

Suomen itärajan tilanne on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Lapin perukoille Raja-Jooseppiin oli tänään saapunut suomalaistoimittajien lisäksi myös kansainvälisen median edustajia. Paikalla oli muun muassa saksalaisen Deutsche Wellen ryhmä, kertoi Lehtikuvan kuvaaja.

Suomen rajavartioston avuksi on tänään saapumassa Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin noin 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää. Frontex on arvioinut, että paine Suomen ja Venäjän rajalla voi säilyä vielä pitkään.

Frontexin henkilöstö aloittaa työt Suomessa huomenna perehdytyksellä tehtäviin, kertoo komentaja Kimmo Ahvonen Rajavartiolaitoksen esikunnasta sähköpostitse STT:lle.

Aikaisemmin on kerrottu, että Frontexin väen on tarkoitus toimia hajaantuneena pitkin koko itärajaa. Ahvosen mukaan tarkempi sijoittuminen ei ole julkista tietoa.

Vesa Arffman kertoi toimittajille iltapäivällä, ettei Frontexin työntekijöitä olla ainakaan alkuun lähettämässä Raja-Jooseppiin asti.

”EU:n ja Naton ulkoraja”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) korosti tänään Brysselin Nato-ulkoministerikokoukseen saapuessaan sitä, että Suomen itärajan tilanteessa ei ole kyse vain Suomesta itsestään.

– On totta, että tämä on paitsi Suomen myös Euroopan unionin ja Naton ulkoraja. Sekä EU:ssa että Natossa kuten myös meillä Suomessa tiedostetaan, että kyseessä on täysin häikäilemätön hybridioperaatio, Valtonen sanoi.

Kysyttäessä Valtonen ei suoraan ottanut kantaa siihen, onko itäraja suljettava kokonaan.

– Me koko ajan arvioimme tilannetta ja sen mukaan edetään, mutta täytyy sanoa, että ei varmaankaan Venäjänkään kannalta ole toivottavaa, että varsinkaan pitkäksi aikaa raja menee kokonaan kiinni. Päinvastoin heidän tulee ymmärtää, että paluu entiseen operatiiviseen yhteistyöhön on hyvä ja tarvittava. He eivät voi käyttää kolmansien maiden kansalaisia tällä tavalla hyväkseen jossain operaatiossa, jonka tarkoitusperiä mekään emme todella ymmärrä.

Lassi Lapintie, Niilo Simojoki