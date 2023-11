Raja-Joosepin rajanylityspaikan päivä ollut toistaiseksi hiljainen – Frontexin apujoukot saapuvat tänään Suomeen

Suomen itärajan ainoa henkilöliikenteelle avoinna oleva ylityspaikka on ollut tiistaina iltapäivään asti hiljainen, kertoo paikalla oleva Lehtikuvan kuvaaja. Paikalle ei ollut puoli yhden jälkeen iltapäivällä saapunut uusia turvapaikanhakijoita.

Itärajan turvapaikanhaku on nyt keskitetty Lapin Inarissa sijaitsevaan Raja-Jooseppiin. Raja-Jooseppiin saapui eilen Venäjältä kaksi turvapaikanhakijaa, jotka olivat kotoisin Jemenistä.

Sää on ollut tiistaina paikan päällä pilvinen eikä pakkanen ole ollut ankaraa, kuvaaja kertoo. Tavanomaista rajaliikennettä on ollut kolmen Venäjälle suunnanneen rekan ja parin henkilöauton verran. Paikalla on edellispäivien tapaan linja-auto odottamassa mahdollisia polkupyörien kanssa saapuvia turvapaikanhakijoita.

Myös edeltänyt yö sujui rauhallisesti itärajalla, kertoivat Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostot aamulla viestipalvelu X:ssä. Myös Kainuun rajavartiostosta kerrottiin aamupäivällä STT:lle, että yö ja aamu ovat olleet sen alueella rauhallisia.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi myös puoliltapäivin X:ssä, ettei sen alueelle ollut saapunut tänään yhtään uutta turvapaikanhakijaa.

Kansainvälistä mediaa Raja-Joosepissa

Toimittajille paikan päällä Raja-Joosepissa tänään aamupäivällä puhuneen Ivalon rajavartioaseman päällikön Vesa Arffmanin mukaan päivä alkoi rauhallisesti eikä Venäjän puolella rajan läheisyydessä ollut havaittu liikehdintää.

Arffmanin mukaan rajavartioston tiedossa on, että Murmanskin alueelle on kokoontunut mahdollisia turvapaikanhakijoita, mutta näiden määrästä ei annettu toimittajille arviota.

Suomen itärajan tilanne on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Lapin perukoille Raja-Jooseppiin on tänään saapunut suomalaistoimittajien lisäksi myös kansainvälisen median edustajia. Paikalla on muun muassa saksalaisen Deutsche Wellen ryhmä, kertoo Lehtikuvan kuvaaja.

Suomen rajavartioston avuksi saapuu tänään Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin noin 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää. Frontex on arvioinut, että paine Suomen ja Venäjän rajalla voi säilyä vielä pitkään.

Frontexin henkilöstö aloittaa työt Suomessa huomenna perehdytyksellä tehtäviin, kertoo komentaja Kimmo Ahvonen Rajavartiolaitoksen esikunnasta sähköpostitse STT:lle.

Aikaisemmin on kerrottu, että Frontexin väen on tarkoitus toimia hajaantuneena pitkin koko itärajaa. Ahvosen mukaan tarkempi sijoittuminen ei ole julkista tietoa.

Lassi Lapintie