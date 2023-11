Raja-Joosepissa hyvin rauhallista, koko itärajalla ei yön aikana uusia turvapaikanhakijoita

Raja-Joosepin rajanylityspaikalla Inarissa on hyvin rauhallista. Uusia turvapaikanhakijoita ei näytä tänään tulleen rajanylityspaikan läpi Venäjältä Suomeen, kertoi paikalla oleva Lehtikuvan kuvaaja STT:lle lauantaina aamupäivällä. Suomesta Venäjälle rajan yli oli hänen mukaansa kulkenut muutama auto.

Raja-Joosepin rajanylityspaikka avautui tänään kymmeneltä. Se on avoinna kahteen iltapäivällä.

Myös yö Suomen itärajalla oli rajavartiostojen mukaan rauhallinen. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan kaakkoisrajalle ei yön aikana saapunut yhtään turvapaikanhakijaa. Uusia turvapaikanhakijoita ei tullut myöskään Raja-Joosepin rajanylityspaikalle, Lapin rajavartiosto kertoo.

Hallitus on noin viikon aikana sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Inarin Raja-Jooseppia lukuun ottamatta. Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, mistä henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Raja-Jooseppiin.

Päätös Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen sulkemisesta tuli voimaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Perjantai oli siis ensimmäinen päivä, jolloin ihmisiä pääsi itärajan yli vain Raja-Joosepissa.

Perjantaina Venäjältä saapui Raja-Jooseppiin kolme turvapaikanhakijaa. Lapin rajavartioston mukaan rajan ylittäneet miehet olivat Jemenin kansalaisia ja he saapuivat yhtenä ryhmänä.

Milloin ja mihin järjestelykeskuksia?

Hallitus päätti perjantaina, että itärajalta Suomeen tulevia ihmisiä ryhdytään rekisteröimään järjestelykeskuksissa. Päätös koskee niitä maahantulijoita, joilla ei ole kunnossa olevia matkustusasiakirjoja. Päätös on voimassa joulukuun 23. päivään saakka.

Päätöksen liitteenä olevassa sisäministeriön muistiossa sanotaan, että Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto (Migri) ja poliisi ovat pitäneet tällä hetkellä tarpeellisena kahden järjestelykeskuksen perustamista, Joutsenoon ja Ouluun.

Omassa tiedotteessaan Migri sanoo tekevänsä ratkaisun siitä, milloin ja mihin järjestelykeskus perustetaan.

– Järjestelykeskusten sijainnit määräytyvät kulloisenkin tilanteen mukaan, sanoo Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela tiedotteessa.

Järjestelykeskus on Migrin alaisuudessa toimiva valvottu keskus, jossa poliisi ja muut viranomaiset rekisteröivät turvapaikkahakemukset ja ottavat tulijoilta biometriset tunnisteet eli esimerkiksi sormenjäljet.

Simu Perälä