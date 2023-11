Raja-Joosepissa rauhallinen aamu, kaksi miestä saapunut tänään itärajan yli

Kaksi miestä on tullut polkupyörien kanssa Venäjältä Suomen rajan yli Raja-Jooseppiin tänään kello 12 aikaan iltapäivällä. Asiasta kertoi medialle raja-aseman päällikkö Kimmo Louhelainen.

Tilanne Raja-Joosepissa Inarissa on ollut maanantaina hiljainen. Sunnuntaina raja-asemalle tuli kolme ihmistä ja lauantaina 55.

Raja-Jooseppi on ainoa itärajan rajanylityspaikka, joka on yhä auki henkilöliikenteelle. Rajavartiostot kertoivat maanantaiaamuna viestipalvelu X:ssä, että tilanne itärajalla on ollut rauhallinen.

Louhelaisen mukaan tietoa ei ole muista tulijoista, mutta asemalla ollaan normaalissa valmiudessa. Hän ei lähtenyt ennakoimaan, voiko raja-asemalle tulla vielä paljon turvapaikanhakijoita.

Louhelaisen mukaan Venäjän puolelta odotetaan kuitenkin pyrkivän Suomeen lisää siirtolaisia.

– Murmanskin alueella on ulkomaalaisia, ja heitä ehkä kuljetetaan sinne lisää, hän totesi.

Louhelainen kertoo, että Raja-Joosepin mahdollisesta sulkemisesta ja siten koko itärajan sulkemisesta ei ole tietoa. Hänen mukaansa hallituksen päättäessä mahdollisesta itärajan sulkemisesta Rajavartiolaitoksen esikunta viestittää tiedon Raja-Jooseppiin.

Liikenne rajalla vähäistä

Maanantaiaamu on ollut Raja-Joosepissa rauhallinen ja kylmä. Pakkasta oli varhain aamulla 23 astetta.

Paikalla raja-asemalla oleva Lehtikuvan kuvaaja Emmi Korhonen kertoi yhdentoista jälkeen aamupäivällä STT:lle, että liikenne on ollut rajalla vähäistä. Hieman ennen raja-aseman aukeamista paikalle saapui kolme rekkaa odottamaan rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Rekat pääsivät Korhosen mukaan noin puolessa tunnissa läpi Venäjälle, jonka jälkeen yksi henkilöauto ylitti rajan Venäjän puolelta Suomeen.

Paikalla näkyy Korhosen mukaan valmistautuminen turvapaikanhakijoiden tuloon samalla tavalla kuin aikaisempina päivinä. Paikan päällä on Suomen Punainen Risti ja linja-auto, joka kuljettaa mahdolliset tulijat Maahanmuuttoviraston osoittamaan paikkaan.

Itärajalla rauhallinen yö

Lapin rajavartiosto kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että Lapin itärajalle ei ole tullut uusia turvapaikanhakijoita eilisen jälkeen. Rajavartioston mukaan yö oli rauhallinen.

Kainuun rajavartioston alueella ei havaittu eilisen kuluessa laittomia rajanylityksiä, rajavartiosto kertoi.

Pohjois-Karjalan itärajalla yö sujui niin ikään rauhallisesti, eikä rajanylityksiä nähty edellisen viikon aikana, kertoi Pohjois-Karjalan rajavartiosto.

Myös kaakkoisrajalla on ollut rauhallista. Kaakkois-Suomen rajavartioston alueelle ei saapunut yön aikana turvapaikanhakijoita, rajavartiosto kertoi.

Markus Puolakanaho