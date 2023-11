Rajaliikennettä rajoitettiin Vartiuksessa tilapäisesti useaan otteeseen – Suomen rajaviranomaisten mukaan syynä oli Venäjän viranomaisten toiminta

Turvapaikkahakemuksen jätti Vartiuksen rajanylityspaikalla Kuhmossa sen aukiolon aikana sunnuntaina 16 ihmistä, kertoi Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Tomi Tirkkonen STT:lle.

Rajanylitysliikenne keskeytettiin Vartiuksessa sunnuntaina tilapäisesti useaan otteeseen. Keskeytysten takana oli Tirkkosen mukaan Venäjän viranomaisten toiminta.

– He aiheuttavat omalla toiminnallaan ongelmaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden pitämiseen, ja sen takia me joudumme säännöstelemään (rajaliikennettä). Käytännössä he ohjaavat raja-aukolle ihmisiä, joilla ei ole Suomeen maahantuloedellytyksiä, ja välillä siinä on polkupyöriä. Se ei mahdollista ajoneuvoliikennettä. He eivät myöskään omalta puoleltaan poista (ihmisiä) raja-aukolta, Tirkkonen kertoi.

Alustavan tiedon mukaan turvapaikanhakijat ovat lähtöisin Syyriasta, Somaliasta ja Marokosta.

Tulijoita ei päästetty palaamaan Venäjälle

Rajavartiolaitoksen sunnuntai-iltana julkistaman tiedotteen mukaan turvapaikanhakijat ylittivät valtakunnanrajan polkupyörillä ja jalan eivätkä suostuneet käskyistä ja kehotuksista huolimatta palaamaan Venäjälle. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n rajavartiopalvelu ei laskenut heitä yrityksistä huolimatta palaamaan takaisin Venäjälle. Toimintamalli on Rajavartiolaitoksen mukaan edellispäivien kaltainen.

Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen kertoi aiemmin sunnuntaina Venäjän viranomaisten tuoneen aktiivisesti ihmisiä raja-alueelle.

– He työntävät ihmiset raja-aukolle ja sulkevat rajaportit heidän takanaan. He estävät näin näiden ihmisten palaamisen takaisin Venäjälle, Kinnunen sanoi STT:lle.

Kinnunen kertoi, että toiminta on ollut samantyyppistä myös aiempina päivinä. Myös lauantai-iltana rajaliikennettä jouduttiin Vartiuksessa rajoittamaan tilapäisesti.

– Turvapaikanhakijat on kuljetettu Venäjällä lähelle Suomen rajaa, minkä jälkeen he ovat tulleet viimeiset sadat metrit polkupyörällä.

Ihmisiä tuotu myös vastentahtoisesti?

Kinnusen mukaan vaikutti siltä, että ihmisiä on tuotu raja-alueelle myös vastentahtoisesti. Tällainen vaikutelma oli ainakin lauantai-iltana saapuneen viimeisen ryhmän kohdalla.

– He olivat aggressiivisia nimenomaan Venäjän viranomaisia kohtaan.

Vartiuksessa rakennettiin sunnuntaina väliaikaisia esteitä raja-alueelle. Puolustusvoimat tukee Rajavartiolaitosta rakennustehtävissä. Virka-apu ei liity rajojen valvontaan, Rajavartiolaitos kertoi viestipalvelu X:ssä.

Kansainvälisen suojelun hakeminen on nyt Vartiuksen lisäksi keskitetty Lapin Sallan rajanylityspaikalle. Sieltä kerrottiin sunnuntaina, että tilanne on vakaa eikä turvapaikanhakijoita ollut tullut sen kautta.

Kaakkois-Suomessa tilanne rauhallinen

Kaakkois-Suomen Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla ei sunnuntaina ollut yhtään turvapaikanhakijaa.

– Tänä päivänä ei ole tullut ketään näkösälle, eikä ketään ole yrittänyt ylittää rajaa rajanylityspaikkojen kautta eikä maastorajaltakaan, kertoi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari STT:lle sunnuntaina illansuussa.

Vielä lauantaina neljä turvapaikanhakijaa oli onnistunut tulemaan Nuijamaan suljetun rajanylityspaikan esteiden läpi Suomen puolelle. Heidän lisäkseen kaksi ihmistä tuli vielä lauantai-iltana Suomen puolelle luvattomasti maastorajan kautta Rautjärvellä Etelä-Karjalassa.

Neljä asemaa kiinni helmikuulle

Hallitus päätti aiemmin tällä viikolla sulkea neljä rajanylityspaikkaa perjantain ja lauantain välisenä yönä puuttuakseen Venäjän hybridivaikuttamiseksi epäiltyyn turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään.

Suljetut paikat ovat Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikat Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sekä Niiralan rajanylityspaikka Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella.

Itärajan ylittäminen ei ole mahdollista näiden neljän rajanylityspaikan kautta kolmeen kuukauteen.

STT-työryhmä: Terhi Riolo Uusivaara, Eetu Halonen, Pertti Mattila, Eeva Nikkilä-Kiipula

STT-työryhmä