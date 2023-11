Rajanylityspaikoille Kaakkois-Suomessa saapunut normaalia enemmän ihmisiä puutteellisin asiakirjoin – aiemmin Venäjä ei ole sitä sallinut: ”Selkeästi linja on muuttunut”

Rajanylityspaikoille Kaakkois-Suomessa on saapunut elokuusta lähtien tavallista suurempi määrä ihmisiä puutteellisin matkustusasiakirjoin, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa.

Puutteellisin asiakirjoin on saapunut 91 ihmistä, ja he ovat rajatarkastusten yhteydessä hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiolaitos kertoo, että rajanylityspaikoille saapuneilta ihmisiltä on pääasiassa puuttunut maahantuloon vaadittava viisumi. He ovat kolmansien maiden kansalaisia ja käyttäneet Venäjää läpikulkumaana.

Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ei erittele tarkemmin, minkä maiden kansalaisia Suomeen on saapunut mutta tähdentää, etteivät he ole venäläisiä ja ukrainalaisia.

Aiemmin Venäjä ei ole sallinut puutteellisin asiakirjoin matkustavien jatkaa Suomen rajanylityspaikoille, mutta viime kuukausina Venäjän toiminta on muuttunut ainakin Kaakkois-Suomen ylityspaikoilla.

– Keskustelemme näistä tilanteista aina Venäjän rajavartiopalvelun edustajien kanssa. Eli tässä tapauksessa se on Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu, joka keskustelee Viipurin alueen rajavaltuutetun kanssa. Siellä ilman muuta käydään tätä tilannetta ensin läpi, Pitkäniitty sanoo.

Pitkäniitty kertoo, että Venäjän viranomaiset ovat tuoneet esiin, ettei heillä lainsäädäntö anna mahdollisuutta estää maahantuloa.

– Selkeästi linja on meidän näkökulmastamme muuttunut tällä hetkellä – ainakin Kaakkois-Suomen alueella.

Sen sijaan Suomen ja Venäjän välisellä maastorajalla luvattomien rajanylitysten määrä ei ole muuttunut.

Samoja elementtejä syksyllä 2015

Syksyllä 2015 Venäjältä saapui runsaasti kolmansien maiden kansalaisia Lappiin Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille, joissa he hakivat turvapaikkaa. Ylityspaikoille ihmiset saapuivat vanhoilla henkilöautoilla ja polkupyörillä.

– Kyllä tässä on samoja elementtejä nyt mukana.

Suomen ja Venäjän välisessä rajanylityspaikkasopimuksessa rajanylityspaikat on avattu ajoneuvoliikenteelle.

– Sitten on sovittu, jotta paikallisliikennettä pystytään vähän fasilitoimaan, että pystyy myös polkupyörällä (rajan) ylittämään. Sen takia puhutaan kulkuvälineistä tässä tilanteessa.

Pitkäniityn mukaan elokuusta lähtien tulleet 91 ihmistä ovat tulleet ylityspaikoille hyvin erilaisilla tavoilla.

– Kuitenkin aina ajoneuvolla, joko omalla kyydillä tai jonkun kyydissä.

Helsingin Sanomat lainasi sunnuntaina venäläistä Fontanka-verkkojulkaisua, jonka mukaan Suomen ja Venäjän välinen raja olisi sulkeutunut venäläiseltä polkupyöräliikenteeltä.

– Sen kieltämisestä on keskusteltu Venäjän viranomaisten kanssa, koska se on tekotapana varsin helppo. En tiedä, onko kielto astunut voimaan. Sellainen henkilö tilanteessa, jossa Venäjän viranomaiset sanovat, etteivät he voi estää tai ryhdy estämään maastapoistumista omalla alueellaan, niin polkupyörä on helpoin ja kustannustehokkain väline ihmiselle, joka haluaa rajan tällä tavalla ylittää ja päästä Suomen puolelle.

Taustalla todennäköisesti kansainvälistä rikollisuutta

Rajavartiolaitos sanoo, että itärajalla on ollut vastaavia tapauksia myös aikaisemmin, erityisesti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Sen seurauksena Suomeen saapui puutteellisin asiakirjoin Ukrainasta ihmisiä, jotka hakivat tilapäistä suojelua.

Rajavartiolaitos arvioi, että nyt kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö ja todennäköisesti sen taustalla on myös kansainvälistä rikollisuutta.

– Laittoman maahantulon järjestämiseen syyllistyy henkilö tai taho, joka järjestää muun muassa kuljetuksen rajanylitykseen liittyen. Aivan omin voimin ja oma-aloitteisesti eivät ihmiset välttämättä ole tulleet, mutta tätä asiaa selvitetään vielä.

Ville Väänänen