Rajavartiolaitoksella on vasta luonnos siitä, miten toimitaan, jos turvapaikkaa haetaan suljetulta rajanylityspaikalta – kaakon rajanylityspaikoille pystytetään betonisia esteitä ja erilaisia aitoja

Rajavartiolaitoksella on olemassa luonnos siitä, miten toimitaan, jos ihminen yrittää hakea turvapaikkaa itärajan suljettavalta rajanylityspaikalta tai sellaiselta paikalta, jolle ei ole keskitetty kansainvälisen suojelun hakemista. Asiasta kertoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty.

Pitkäniitty sanoi tänään mediatilaisuudessa, että Rajavartiolaitoksella on vielä tunteja aikaa ennen kuin hallituksen eilisen päätöksen soveltaminen alkaa. Hallitus kertoi eilen, että neljä itärajan rajanylityspaikkaa suljetaan lauantain vastaisena yönä. Kansainvälistä suojelua voi hakea Sallan ja Vartiuksen asemilta.

– Meillä on vielä noin 12 tuntia aikaa, että soveltaminen alkaa. Me teemme erittäin paljon juridista pohdintaa, että mitkä ovat meidän viimeiset toimenpiteemme näissä tilanteissa, Pitkäniitty sanoi tilaisuudessa puoliltapäivin.

– Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä myöskään viranomaisille, hän sanoi.

Pitkäniitty sanoi tilaisuudessa myös, että Rajavartiolaitoksella on vasta ollut noin vuorokausi aikaa pohtia, kuinka hallituksen päätöstä sovelletaan rajalla. Hallitus ilmoitti toimistaan eilen iltapäivällä.

Voiko raja-alueelle jäädä jumiin?

Pitkäniityn mukaan rajalla on myös pohdittu, miten toimittaisiin tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoita jäisi jumiin raja-alueelle eivätkä esimerkiksi Venäjän rajaviranomaiset päästäisi heitä takaisin Venäjälle. Tämän tyyppisistä tapauksista on esimerkkejä Euroopasta Kreikan ja Turkin rajalta sekä Valko-Venäjän ja Puolan rajalta. Siirtolaisia on myös raportoitu kuolleen esimerkiksi Turkin ja Kreikan rajalla.

Pitkäniitty sanoo, että Suomen viranomaisten käsissä ei ole, keitä Venäjältä päästetään rajan läheisyyteen.

Pitkäniityn mukaan Rajavartiolaitoksella on myös mietitty toimintavaihtoehtoja tilanteessa, jossa ihmisiä yrittäisi rajan yli väkisin joukolla, mistä on myös esimerkkejä Euroopassa.

Esteet suljettaville rajanylityspaikoille

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille aiotaan asettaa betonisia esteitä ja erilaisia aitoja, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari STT:lle. Hän sanoo, että aitoja on erilaisia, esimerkiksi kiinteää metalliaitaa tai tilapäistä aitaa.

Lisäksi puomit, joilla normaalisti säännöstellään liikennettä, lasketaan alas. Lukkari sanoo, että rajaa vartioivat myös Rajavartiolaitoksen työntekijät.

Lukkari sanoo, että esteitä harkitaan rajanylityspaikkakohtaisesti.

Rajavartiolaitos on myös rajalla opastamassa mahdollisia saapujia, jotka olisivat jostain syystä päässeet Venäjän puolella ylityspaikan yli. Venäjällä myös tiedetään, että rajanylityspaikat on Suomen puolella suljettu, Lukkari sanoo.

Yle uutisoi aiemmin, että Pohjois-Karjalan Niiralassa on pystytetty betonielementtiä ja piikkilanka-aitaa Suomen puolella rajanylityspaikalle johtavalle tielle. Kaakkois-Suomen Lukkari kommentoi asiaa yleistasolla.

– Valtioneuvosto on päättänyt sulkea rajanylityspaikan, jolloin maasta lähtevä eikä maahan saapuva liikenne ole mahdollista. Rajanylityspaikan alueelle johtavaa tiestöä suljetaan tarvittavassa laajuudessa, hän sanoo.

Rajalla ei ole ”harmaata aluetta”

Turvapaikanhakijoita on saapunut polkupyörillä rajanylityspaikoille. Polkupyörän voisi nostaa esimerkiksi betoniporsaan yli. Lukkari kuitenkin sanoo, että rajalla ei ole yksistään betonielementtejä estämässä kulkua.

Euroopassa on Turkin ja Kreikan rajalta sekä Valko-Venäjän ja Puolan rajalta esimerkkejä siitä, että siirtolaisia on jäänyt jumiin raja-alueelle.

– Rajalla ei ole sellaista harmaata aluetta, he eivät jää mihinkään välitilaan sinne. He ovat Venäjällä tai Suomessa, Lukkari sanoo.

– Venäjän täytyy tietysti kantaa oma vastuunsa siitä.

Milja Rämö