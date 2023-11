Rajavartiolaitoksella on vasta luonnos siitä, miten toimitaan, jos turvapaikkaa haetaan suljetulta rajanylityspaikalta

Rajavartiolaitoksella on olemassa luonnos siitä, miten toimitaan, jos ihminen yrittää hakea turvapaikkaa itärajan suljettavalta rajanylityspaikalta tai sellaiselta paikalta, jolle ei ole keskitetty kansainvälisen suojelun hakemista. Asiasta kertoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty.

Pitkäniitty sanoi tänään mediatilaisuudessa, että Rajavartiolaitoksella on vielä tunteja aikaa ennen kuin hallituksen eilisen päätöksen soveltaminen alkaa. Hallitus kertoi eilen, että neljä itärajan rajanylityspaikkaa suljetaan lauantain vastaisena yönä. Kansainvälistä suojelua voi hakea Sallan ja Vartiuksen asemilta.

– Meillä on vielä noin 12 tuntia aikaa, että soveltaminen alkaa. Me teemme erittäin paljon juridista pohdintaa, että mitkä ovat meidän viimeiset toimenpiteemme näissä tilanteissa, Pitkäniitty sanoi tilaisuudessa puoliltapäivin.

– Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä myöskään viranomaisille, hän sanoi.

Pitkäniitty sanoi tilaisuudessa myös, että Rajavartiolaitoksella on vasta ollut noin vuorokausi aikaa pohtia, kuinka hallituksen päätöstä sovelletaan rajalla. Hallitus ilmoitti toimistaan eilen iltapäivällä.

Voiko raja-alueelle jäädä jumiin?

Pitkäniityn mukaan rajalla on myös pohdittu, miten toimittaisiin tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoita jäisi jumiin raja-alueelle eivätkä esimerkiksi Venäjän rajaviranomaiset päästäisi heitä takaisin Venäjälle. Tämän tyyppisistä tapauksista on esimerkkejä Euroopasta Kreikan ja Turkin rajalta sekä Valko-Venäjän ja Puolan rajalta. Siirtolaisia on myös raportoitu kuolleen esimerkiksi Turkin ja Kreikan rajalla.

Pitkäniitty sanoo, että Suomen viranomaisten käsissä ei ole, keitä Venäjältä päästetään rajan läheisyyteen.

Pitkäniityn mukaan Rajavartiolaitoksella on myös mietitty toimintavaihtoehtoja tilanteessa, jossa ihmisiä yrittäisi rajan yli väkisin joukolla, mistä on myös esimerkkejä Euroopassa.

Esteet suljettaville rajanylityspaikoille

Pitkäniitty sanoo, että suunnitelmana on laittaa estelaitteet puoliltaöin.

– Käytännössä rajalla suljetaan puomit ja (paikalle laitetaan) tarvittavat estelaitteet, jotka estävät sieltä ajamisen, Pitkäniitty sanoo.

Pitkäniitty ei halunnut kommentoida tarkemmin, millaisia esteitä suljettaville rajanylityspaikoille laitetaan.

– Ne ovat meidän taktisia menetelmiämme, ja niitä en lähde avaamaan. Ne tulevat esiin ajan kanssa, Pitkäniitty sanoi tilaisuudessa.

Milja Rämö