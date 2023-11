Rajavirasto Frontex aikoo lähettää 50 hengen apujoukon Suomen itärajalle: ”Tarkoitus on, että valtaosa saadaan käyttöön ensi viikolla”

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex aikoo lähettää Suomeen 50 rajavartijaa ja muuta työntekijää auttamaan itärajan valvonnassa. Virasto kertoi asiasta torstaina.

Frontexin mukaan ensimmäiset työntekijät on määrä lähettää ensi viikon keskiviikkona.

– Tarkoitus on, että valtaosa saadaan käyttöön jo ensi viikon kuluessa, majuri Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta sanoo STT:lle.

Rajavartiolaitos oli keskiviikkona pyytänyt Frontexilta 50:tä virkamiestä sekä rajavalvonnassa tarvittavaa kalustoa.Torstaina iltapäivällä Rajavartiolaitokselta kerrottiin, että virallista vastausta pyyntöön ei ollut vielä tullut.

Joskittin mukaan valtaosa pyydetyistä työntekijöistä on rajavartijoita, joiden on tarkoitus pääasiassa valvoa maastorajaa suomalaisten rajavartijoiden johtamina. Tarvittaessa he voivat työskennellä myös esimerkiksi rajatarkastuksissa. Vahvistukset tulevat Frontexin niin sanotusta pysyvästä joukosta. Niiden on näillä näkymin tarkoitus olla Suomessa noin kahden kuukauden ajan.

Rajavartijoiden lisäksi työntekijöitä on tulossa maahantulijoiden puhuttamiseen, asiakirjatutkintaan ja tulkkaamiseen liittyviin tehtäviin.

Lisäksi Suomeen tulee valvontaan ja tähystykseen tarvittavaa kalustoa. Joskittin mukaan Frontexilta on pyydetty muun muassa lämpökameralla varustettua autoa.

– Se on maastokelpoinen ajoneuvo, ja sitä pystytään arviomme mukaan käyttämään tehokkaasti maastorajan valvontamme tukena, Joskitt sanoo.

Frontexin henkilöstöä partioi jo nyt rajalla osana pidempiaikaista yhteisoperaatiota. Joskittin mukaan itärajalla työskentelee tällä hetkellä yhdeksän Frontexin virkamiestä.

Apua saatu myös poliisilta

Hallitus ilmoitti keskiviikkona, että itärajalla suljetaan kaikki rajanylityspaikat paitsi Inarissa sijaitseva Raja-Jooseppi. Päätös on voimassa kuukauden.

Kun rajanylityspaikkoja suljetaan, voivat luvattomat rajanylitykset lisääntyä maastossa. Joskittin mukaan maastorajan valvontaa on jo tehostettu ja sitä aiotaan lisätä edelleen muun muassa Frontexilta saatavan tuen myötä.

– Keskeisimpinä keinoina lisätään fyysistä partiointia, ilma-alusten käyttöä ja teknistä valvontaa, hän sanoo viitaten sekä tehtyihin että tuleviin toimiin.

Rajavartiolaitos käyttää sekä miehitettyjä ilma-aluksia, kuten helikoptereita, että miehittämättömiä, kuten drooneja. Itärajalle pystytetään parhaillaan myös tilapäistä esteaitaa, jonka rakentaminen on vielä alkuvaiheessa.

Varsinaiseen rajavalvontaan Rajavartiolaitos ei Joskittin mukaan ole pyytänyt muuta virka-apua. Muutamia kymmeniä poliiseja on ollut tukemassa järjestystä Kaakkois-Suomen ja Kainuun rajavartiostojen ylityspaikoilla, ja Tulli on auttanut tulijoiden rekisteröinnissä. Puolustusvoimilta on saatu apua esteiden rakentamiseen sekä ajoneuvoja henkilöstön ja tarvikkeiden kuljettamiseen.

Suomen ulkopuolelta rajavalvontaan ei ole pyydetty tukea muutoin kuin Frontexin kautta. Myös siihen on kuitenkin varauduttu, Joskitt sanoo.

Anu-Elina Ervasti